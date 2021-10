Von der Lehre bis zur Rente in einem Betrieb

Eigentlich hätte die feierliche Übergabe bereits im vergangenen Jahr erfolgen sollen, doch machte auch in diesem Fall Corona alle Pläne überflüssig. Umso größer war bei Heinrich Dietz die Freude, seinen Goldenen Meisterbrief nun aus den Händen von Thomas Melchert, stellvertretender Geschäftsführer der Handwerkskammer Münster, entgegen zu nehmen. Nach dem Besuch der Volksschule in Greffen hatte der 1939 geborene Dietz am 1. Oktober 1954 eine Lehre zum Kfz-Mechaniker in der Werkstatt der Gebrüder Recker begonnen. Im Anschluss an die Gesellenprüfung folgte die Meisterschule, 1970 dann der Meisterbrief.

„Sie sind der Familie Recker so richtig treu geblieben. Das ist schon bemerkenswert“, gratulierte Melchert dem Jubilar, der sein gesamtes Berufsleben bis zur Verrentung 1999 in dem Greffener Betrieb verbracht hatte. „Das war nah bei - da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren“, erinnerte sich Dietz gerne an den gut drei Kilometer langen Weg zur Arbeit. Sein Aufgabenbereich im damals 46 Mitarbeiter zählenden Betrieb war dabei die Reparatur von Lastkraftwagen.

„Der Betrieb hat sich gewaltig entwickelt“, nickt der mittlerweile in Sassenberg lebende Dietz anerkennend beim Gespräch über seinen früheren Arbeitgeber. Die Bereiche für Lastwagen, Autos sowie Landmaschinen und Schmiede seien deutlich kleiner gewesen. Über die Jahre sei es immer technischer geworden; der eine oder andere Computerkurs musste belegt werden, um mit der Zeit zu gehen.

Privat fand Heinrich Dietz ebenfalls sein Glück. Aus der 1966 mit Frau Lucie geschlossen Ehe stammen vier Kinder; mittlerweile sind die Eheleute Dietz stolze Großeltern von acht Enkeln. Neben seinem großen Engagement für die Kolpingsfamilie Greffen und die Rheumaliga Warendorf ist der Geehrte passionierter Radfahrer.

Im Rahmen der Überreichung wurde auch zügig die Frage der weiteren Verwendung des Dokumentes geklärt: Der gerahmte Goldene Meisterbrief wird den bisherigen Meisterbrief im heimischen Hausflur ersetzen und hier zum wahren Blickfang für jeden Besucher.