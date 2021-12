Von Karteikästen bis zur Digitalisierung

„Fräulein Kreienbaum, wir haben etwas mit Ihnen vor!“ Als der damalige Hauptamtsleiter Reinhard Fischer sie 1982 mit diesen Worten schonend auf ihre neue Position vorbereitete, wurde es Ingrid Gausemeier ganz mulmig zumute, erinnert sie sich heute. Ausgerechnet an die Johannesschule sollte die gelernte Industriekauffrau wechseln. Da war Paul Gödde Schuldirektor: „Den kannte ich schon als Kind und vor dem hatte ich Manschetten“, bekennt die Schulsekretärin noch heute. „Ich habe Rotz und Wasser geheult.“

Doch das war gar nicht nötig. Nicht nur mit Gödde verband sie bald ein herzliches Verhältnis, das bis zu dessen Pensionierung anhielt. Auch mit seinem Nachfolger Manfred Hoppe kam sie blendend aus. Und natürlich konnten auch die weiteren Schuldirektoren und -direktorinnen bis zur gegenwärtigen Chefin Maria Erdmann immer auf sie bauen.

Knapp 40 Jahre Grundschulleben hat Ingrid Gausemeier begleitet. Inzwischen trifft sie schon die Kinder von damals, deren Schürfwunden sie mit Pflastern beklebte, auf deren Beulen sie Kühlpacks legte und die sie „betüdelte“, als Eltern der neuen Grundschüler wieder. Und wenn ihr dann noch spontan der richtige Vorname zum erwachsenen „Kind“ einfällt, ist das Erstaunen groß, erzählt sie lachend.

Sie lächelt gerne, ihre herzliche Art wurde sogar schon von einer ehemaligen Schulrätin gelobt. Für Gausemeier ist das Prinzip: „Das Sekretariat ist immer Anlaufstelle. Es wäre doch sonst schrecklich für die, die hier herkommen.“ Ein bisschen mag auch mitspielen, dass sie sich tatsächlich in ihrem Sekretariat fast ihr ganzes Berufsleben über sehr wohl gefühlt hat. „Die Schule war mein zweites Zuhause und mein Büro mein zweites Wohnzimmer.“

Anfangs allerdings war sie eher schüchtern. Der Weg ins Lehrerzimmer, um Nachrichten zu überbringen, verlangte der damals 21-Jährigen jede Menge Mut ab. „Da saß zum Beispiel Frau Osanko, das war meine Klassenlehrerin gewesen – und jetzt war sie Kollegin.“

Der Unterschied zwischen damals und heute? „Es war noch nicht so stressig“, fällt Gausemeier als erstes ein. Da war am Vormittag ein Elternbrief erfolgreich auf den Weg gebracht und der Chef sagte zufrieden mit sich und seiner Sekretärin: „Da haben wir doch heute schon mal was geschafft.“ Allerdings musste der Brief auch mehrfach fehlerfrei auf Matrizen getippt und dann im Alkoholumdrucker eigenhändig abgezogen werden – kein Vergleich zum heutigen Computerausdruck.

Auch die Schülerverwaltung war aufwendiger – alles auf Karteikarten, rosa für die Mädchen und blau für die Jungs. Für die Statistik hieß es dann zählen, zählen, zählen. „Heute setze ich da einfach einen Filter in meinem Programm und der Computer spuckt‘s mir aus“, sagt Gausemeier routiniert. Obwohl auch ein wenig Verblüffung in der Stimme mitklingt. Die Karteikarten konnte ihr erst die aktuelle Schulleiterin entwinden.

Weil der Computer die Lehrer „selbstständiger“ gemacht hätte, kommen nur noch selten Kinder ins Sekretariat, um Arbeitsblätter abzuholen. Auch die gelegentliche Lehrervertretung durch die Sekretärin gehört längst der Vergangenheit an. Ein wenig gelitten hat dadurch Gausemeiers Beziehung zu den Kindern: „Das war früher inniger, da wurde ich nach den Ferien auch schon mal gedrückt.“

Doch das ist nicht der Grund, warum Gausemeier schon vor Erreichen der absoluten Altersgrenze geht. Ein bisschen Corona, ein bisschen die Digitalisierung, die sie nie so richtig lieben lernte, spielen eine Rolle, sagt sie. Vor allem aber: „Weil es jetzt schon geht. Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt!“ Auf den freut sie sich und den werde sie genießen, auch wenn die Gestaltung noch offen ist. Vielleicht kommt sie sogar noch einmal wieder: „Vorlesen in der OGS, da hätte ich wohl Lust zu.“