Vorfreude auf die Freiluftsaison

Am 26. Januar (Donnerstag) können Interessierte dort von 19 bis 21.30 Uhr vor dem Kaminofen besinnlichen Münsterland-Glücksgeschichten und Liedern lauschen. Eine gefüllte Picknickkiste mit zahlreichen Leckereien rundet den Abend ab.

„Picknick gehört in unserer Region zum Lebensgefühl – auch im Winter“, sagt Laura Woolfenden, die beim Münsterland e.V. das Projekt Picknick³ leitet. „Zusammenkommen und in geselliger Runde gemeinsam essen ist einer der einfachsten Glücklichmacher überhaupt. Und wenn es an einem so authentischen Ort wie dem Herrenhaus Harkotten geschieht, ist das etwas ganz Besonderes.“

Bänkelsängerin und Erzähler unterhalten

Unter dem Titel „Herzstücke im Münsterland in Wort und Klang“ gibt es märchenhafte Erzählungen, besondere Glücksgeschichten und konkrete Vorfreude auf die kommende Freiluftsaison mit passender Musik zu hören. Bänkelsängerin Gudrun Gunia und Sprecher Hartwig Homann-Sommerhage nehmen das Publikum mit auf eine besondere Tour durch das Münsterland. Das vielfältige Konzept stammt von der Autorin des Buches „Herzstücke im Münsterland – Besonderes abseits der bekannten Wege entdecken“, Marta Latour (auch als Martje Thalmann bekannt, Türmerin von Münster).

Mit einem Überraschungs-Picknick sorgt die Gastronomie des Wappensaals für das leibliche Wohl: Eine gefüllte Picknickkiste mit vielen leckeren Inhalten und Wasser ist im Ticketpreis enthalten. Weitere Getränke können vor Ort zusätzlich erworben werden. Tickets für die Veranstaltung kosten 25 Euro inklusive Picknick und sind auf go.muensterland.com/kaminpicknick erhältlich.

Das Herrenhaus Harkotten lädt zum Picknicken ein. Foto: Münsterland e.V.

Weitere Kaminpicknicks sind am 2. Februar im Haus Keppelborg in Heek, am 9. Februar an einem Ort im Kreis Coesfeld und am 23. Februar auf Haus Vortlage in Lengerich geplant.