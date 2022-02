Wacholder-Verbreitung kein Selbstläufer

Bis zu 600 Jahre können Wacholderpflanzen alt werden, doch den Weg in dieses beachtliche Alter müssen sie erst einmal schaffen. Gerade in den ersten Jahren sind die Wacholderpflanzen nämlich sehr empfindlich. Im Naturschutzgebiet Holzplatz Füchtorf wurde nun Wacholder neu gepflanzt, der aus heimischen Stecklingen gezogen wurde.

Wacholderanpflanzungen im Naturschutzgebiet „Holzplatz Füchtorf“ (v.l.): Marius Erley (Wald und Holz NRW), Andreas Beulting (Nabu-Naturschutzstation Münsterland), Daniela Puppe (Leiterin Untere Naturschutzbehörde Kreis Warendorf), Thomas Löffler (Revierleiter Forstbetriebsbezirk Habichtswald), Dr. Marius Zimmermann (Zentrum für Wald und Forstwirtschaft in Arnsberg) und Stefan Komesker

Die Vorkommen des Wacholders gehen landesweit kontinuierlich zurück. Und das nicht nur wegen der vielen Gin-Liebhaber oder auch des Revivals des Küchengewürzes. Vielmehr ursächlich ist laut Andreas Beutling von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland die Verbu­schung der Wälder und damit der Rückgang der Heideflächen. Zusammen mit Wald und Holz NRW, der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Warendorf, Ehrenamtlern und ganz speziell dem Zentrum für Wald und Forstwirtschaft in Arnsberg wurde nun im Naturschutzgebiet Holzplatz Füchtorf Wacholder neu angepflanzt. Und zwar nicht irgendein Wacholder, sondern aus heimischen Stecklingen gezogene kleine Pflanzen. Zur Stärkung der hiesigen Bestände und des lokalen Genpools hat die Forstgenbank aus heimischen Stecklingen insgesamt 100 Wacholderpflanzen gezogen. Die werden hier in Füchtorf und in den Bockolter Bergen und auch der dem „Heideweiher Fockenbrocksheide“ bei Telgte eingebracht.

„Wir haben die Stecklinge 2017 abgesteckt und vier Jahre im Gewächshaus in Arnsberg gezogen“, verriet Marius Erley Mittwoch vor Ort.

In jungen Jahren sind Wacholderpflanzen extrem empfindlich.

Die Pflanzen, die bis zu 600 Jahre alt werden könnten, seien in jungen Jahren extrem empfindlich und bei der Anzucht müsse schon mal mit bis zu 70 Prozent Ausfall gerechnet werden.

Auch auf dem Holzplatz ist die Wacholder-Verbreitung zunächst kein Selbstläufer. Zunächst wurden Bäume weggenommen und die Oberfläche abgeschoben und gemäht, damit sich die Heide auf dem verbuschten Gelände wieder erholen kann. Und für sonnige Plätze, an denen sich die Eidechsen aufwärmen und schnell verstecken können, wurde auch gesorgt.

In den 80er Jahren war die Fläche offener

Als das Gelände bis in die 80er Jahre noch als Munitions- und Spritdepot vom Bund genutzt wurde, war die Fläche offener, so dass Heide und Wacholder dort bestens gediehen. Bei der späteren Nutzung als Holzlagerplatz wurden durch die Rückarbeiten auch immer wieder lichte Stellen geschaffen. Doch in den vergangenen Jahren habe sich der Wald das Gelände wieder zurück erobert, erläutert Beutling: „Wir wollen jetzt nach und nach wieder Offenland schaffen.“ Auch die Option, das Gelände wieder als Holzlagerplatz nutzen zu können, soll erhalten bleiben.

Nun sind die vier Jahre alten Wacholder-Pflänzchen behutsam an etwas höheren Stellen gepflanzt worden, damit sie „nicht absaufen“ Auch wurde rundherum Konkurrenzwegetation entfernt. Leichte Zäune, die später wieder entfernt werden, sollen die rund 50 stacheligen Exemplare vor Tierfraß schützen. Später, ,so die Fachleute, wüchsen die Pflanzen auch schneller und seien robuster.

Wacholderanpflanzungen im Naturschutzgebiet Holzplatz Füchtorf: Marius Erley (l.) und Dr. Marius Zimmermann vom Zentrum für Wald und Holzwirtschaft in Arnberg präsentieren eine weibliche Wacholderpflanze aus dem Genpool W 154, wie das kleine gelbe Schild verrät. Foto: Michèle Waßmann

Bis zu 600 Jahre alt kann ein Wacholderstrauch werden und so unzähligen Bienen und Vögeln als Weide dienen. Aus dem knorrigen Holz können zum Beispiel Pfeifenköpfe geschnitzt werden – man kann also nicht nur die Wacholderbeeren gut nutzen und sich am Aroma erfreuen.