Was ist lokal zu tun gegen Klimafolgen?

Starkregen, sinkende Grundwasserstände, Hitzeentwicklung - Manche Folgen des veränderten Klimas sind bereits zu spüren. Womit ist lokal zu rechnen und vor allem: Was kann unternommen werden? Darum geht es in einem Fachvortrag mit anschließender Diskussion, den die FDP organisiert hat.

Der Pegel am Feldmarksee stünde ohne fremdes Zutun inzwischen im Trockenen.

Mit den Folgen des Klimawandels für Sassenberg, Füchtorf und die Region befasst sich ein Vortrag, den die FDP Sassenberg-Füchtorf organisiert hat. Am 2. November (Mittwoch) kommt Dr. Tobias Kemper vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW um 18.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus nach Füchtorf.

In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit der Frage nach den Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt, und beschreibt, worauf sich die Menschen nach derzeitigem Stand der Forschung vorbereiten müssen. Es handele sich bei der Veranstaltung ausdrücklich nicht um eine Parteiveranstaltung, die FDP habe lediglich die Organisation übernommen betont Sassenbergs Ortsparteivorsitzender und stellvertretender Bürgermeister Johannes Philipper. Im Anschluss an den Vortrag ist eine offene Fragerunde und die Möglichkeit zur Diskussion geplant.

Kemper gehört der Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimawandel des LANUV an, die unter anderem Fachbeiträge für die Regionalplanung erstellt. In den Verantwortungsbereich der Koordinierungsstelle fällt auch das Klimafolgenmonitoring in der Region.

Im Vortrag gehe es unter anderem um Themen wie Hitzeentwicklung, Starkregenereignisse, Hochwassergefährdung, Niederschlag und Grundwasserneubildung, erläutert Philipper und ergänzt: „Wir erhoffen uns Ideen und Impulse für die Stadtentwicklung 2030/ 2040, um uns besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten zu können.“ Er verweist darauf, dass sich seine Partei bereits seit einigen Jahren mit dem Thema lokaler Klimafolgenanpassung beschäftige.