Waschen, schneiden, Meere retten

Diese Statistik ist unglaublich spannend: Ein Kilo Haare kann acht Kilo Öl aufsaugen. Dieses erstaunliche Mengenverhältnis verdeutlicht Iris Fels und berichtet von ihrer Unterstützung der Aktion „Hair help the Oceans“. Sie ließ sich von dieser nachhaltigen Idee schnell anstecken und leistet ebenfalls dazu einen Beitrag.

Friseur-Aktion „Hair help the Oceans“

„Wir sind Nordseefans, wir lieben das Wasser!“, schwärmt Iris Fels, ehe sie den großen Papiersack voll abgeschnittener Haare von hinten holt. In weichen Wolken tummeln sich darin braune, graue, schwarze und blonde Haarspitzen – das, was in dem von ihr geführten Friseursalon Tag für Tag so zu Boden fällt und üblicherweise zusammengekehrt im Abfall landet. Doch auch wegen ihrer Liebe zum Meer hat sich die Inhaberin des Salons Jüttner-Wedeking Anfang des Jahres von einer nachhaltigen Idee anstecken lassen, die ursprünglich an der sonnenverwöhnten Côte d’Azur entstand: Friseure helfen mit den abgeschnittenen Haaren aus ihren Salons Gewässer zu retten.

Das Prinzip ist einfach

Das Prinzip ist einfach: Menschliche Haare haben von Natur aus die Fähigkeit, in großem Umfang Fett aufzunehmen. Das gilt auch für Öl oder Sonnencreme, die ins Wasser gelangen. „Ein Kilo Haare kann acht Kilo Öl aufsaugen“, nennt Fels das erstaunliche Mengenverhältnis. Bei einer akuten Ölpest, wie zum Beispiel Anfang des Jahres vor der Küste Perus, haben sich Menschen in spontanen Aktionen ihre Haare abschneiden lassen und sie gespendet, um Schlimmeres zu verhindern.

Keitel Feuerwehr /Keitel Feuerwehr1: „Hair help the Oceans“ entwickelt die Einsatzmöglichkeit der Filteridee auch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Hier wird auf dem Mittellandkandal bei Bückeburg praktisch getestet. Foto: Foto: Thomas Keitel

Der französische Friseur Thierry Gras hat an der Côte d’Azur aus der Idee ein nachhaltiges System entwickelt, an dem sich inzwischen tausende Friseure, auch über die Grenzen Frankreichs hinaus, beteiligen. In einem Video der „Galileo“-Redaktion“ demonstriert er die Filterfähigkeit menschlichen Haars eindrücklich: Er fügt rotes Hydrauliköl in ein Gefäß mit klarem Wasser und fährt mit einem Zöpfchen abgeschnittenen Haares hindurch. Das Öl haftet am Haar wie magnetisch angezogen.

Keitel Gullikorb: Eine Einsatzmöglichkeit, die Hair help the Ocean vorschwebt, sind auch Filtermatten aus Haaren, die direkt unter dem Kanaldeckel auf der Straße als Ölabscheider dienen. Foto: Foto: Thomas Keitel

Gras sammelt abgeschnittene Haare der Partnersalons und stopft sie in ebenfalls recycelte Stützstrümpfe. Die so entstandenen Rollen wandern dann zum Beispiel in den Jachthafen, als Abscheider rund um eine Schiffstankstelle oder auch direkt ins Bilgewasser von Jachten, um Verschmutzungen am Ursprung zu bekämpfen. Bis zu acht Mal könnten die Filter gereinigt und wiederverwendet werden.

Der Bückeburger Friseur Emidio Gaudioso und sein Unternehmensberater Thomas Keitel wollten sich zunächst auch an diesem französischen System beteiligen, gründeten Anfang des Jahres mit „Hair help the Oceans“ aber aus praktischen Gründen eine eigenständige deutsche Organisation. 900 Friseursalons aus Deutschland und dem benachbarten Ausland sind nach Keitels Angaben bereits fest an Bord.

Haare in Lagerhalle gesammelt

Die Bückeburger sammeln die Haare in einer 500 Quadratmeter großen Lagerhalle zum einen, um im Notfall mit großen Mengen schnell helfen zu können. Zum anderen entwickeln sie eigene Anwendungen. Keitel hat zum Beispiel die Kanalisation im Blick: Filtermatten aus Haaren könnten gleich unter dem Kanal- oder Gullideckel ihr Werk tun, so die Idee. Auch mit der Feuerwehr ist er im Gespräch. Eine Übung am Mittellandkanal habe etwa ergeben, dass die in Bückeburg hergestellten Ölsperren aus Meterenden für den Einsatz bei den Blauröcken zu unhandlich sind. Nun werde an der Herstellung aufrollbarer Schläuche getüftelt.

Dieser Zopf wird für eine Perücke genutzt. Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Noch produzieren die Familien Gaudioso und Keitel die Filter-Schläuche und -Matten ehrenamtlich und in Eigenarbeit, arbeiten an Technologien und Genehmigungen. Doch Ideen gibt es reichlich. Für Iris Fels ist wichtig, überhaupt etwas zu tun. „Wenn jeder in seinem Bereich etwas macht, sind wir schon ein Stück weiter“, sagt sie mit einem frisch geschärften Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

In dieser Hinsicht gewinnt die Geschäftsfrau sogar der für ihren Salon harten Corona-Zeit etwas ab: „Im Lockdown bot sich die Zeit, auch mal über den Tellerrand zu schauen.“ Ihr Salon ist als klimaneutral zertifiziert und sie hat ein Recyclingsystem für die beim Färben verwendeten Alufolien installiert. Den monatlichen Mitgliedsbeitrag von einem Euro pro Öffnungstag für „Hair help the Oceans“ berappt sie gerne, denn ihr gefällt, dass sich die Organisation um Gewässer direkt vor der Haustür kümmert.

Und anders als bei den Haarspenden für Perücken, die sie ebenfalls seit längerem unterstützt, gibt es zum Gewässerretten keine Mindesthaarlängen. Jede Spitze zählt, nur gewaschen sollte sie sein.