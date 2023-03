Wechsel in der Leitung der Triathlon-Abteilung

Der Triathlon in Sassenberg findet in diesem Jahr am 6. August – wie gewohnt – rund um den Feldmarksee statt..

Die Triathlon-Abteilung des VfL Sassenberg blickt mit einem neuen Vorsitzenden und voller Vorfreude auf den diesjährigen Dreikampf am 6. August. Jahrzehnte lang war Nicole Möllers das Gesicht der Abteilung, widmete sich voller Herzblut ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Vorsitzende der Triathlon-Abteilung – doch jetzt tritt sie aus privaten Gründen kürzer. Bei der kürzlich stattfindenden Jahreshauptversammlung gab sie das Amt ab.

Ihr Nachfolger ist kein Unbekannter: Dirk Knappheide übernimmt den Vorsitz und ist ab sofort in einer Doppelrolle aktiv. Denn der 55-jährige Warendorfer ist gleichzeitig Sportlicher Leiter beim Sassenberger Triathlon. Der Schwimmmeister ist seiner Vorgängerin sehr dankbar für ihre Verdienste: „Sie hat hervorragende Arbeit geleistet. Sie hinterlässt ein Loch, das schwierig ist, zu füllen. Zum Glück aber hört Nicole nicht komplett auf. Sie wird sich weiter um die Anmeldungen für den Triathlon kümmern.“ Und von eben diesen Anmeldungen für den sportlichen Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen gibt es auch in diesem Jahr schon so einige.

Die ehemalige Vorsitzende Nicole Möllers (rechts). Foto: B. Sandmann

Seit rund einem Monat ist das Anmeldefenster geöffnet und schon jetzt haben sich rund 260 Sportler und Sportlerinnen einen Platz für den Wettkampf rund um den Sassenberger Feldmarksee gesichert. „Besonders beliebt ist wie immer die Volksdistanz. Aber auch bei der Mitteldistanz füllt sich das Teilnehmerfeld schnell“, sagt Dirk Knappheide, der Interessierte dazu aufruft, dabei zu sein, den tollen Wettkampf zu genießen und sich dafür frühzeitig anzumelden. Der Triathlon, der in diesem Jahr am 6. August (Sonntag) stattfindet, bietet neben den sportlichen Höhepunkten, erneut ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, so eine Pressenotiz der Triathlon-Abteilung. Für die „Laufschuh-Performance“ rufen die Veranstalter schon jetzt dazu auf, alte Lauf- und Sportschuhe aufzubewahren und diese am Turnierwochenende abzugeben. Diese sollen dann beim Wettbewerb aufgehängt werden und gleichzeitig einem guten Zweck dienen.

Der neue Vorsitzende Dirk Knappheide. Foto: B. Sandmann

Neben Hunderten Sportlern und Sportlerinnen werden am 6. August auch Tausende Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet. Die Vorbereitungen auf das Großereignis sind in vollem Gang. Der Vorstand der Triathlon-Abteilung, dem neben Knappheide noch Thomas Jakisch (Kassenwart), Anette Lison (Beisitzerin) und Christian Griestop (Beisitzer) angehören, würden sich auch über tatkräftige Unterstützung in der Abteilung und bei dem Wettkampf freuen. Interessierte können sich per Mail an info@sassenbergertriathlon.de wenden.