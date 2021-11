Weihnachtsmarkt zelebriert Dorfleben

In Füchtorf ziehen alle Vereine an einem Strang – das ist auch der Grund, weshalb es in diesem Jahr gut aussieht für einen Weihnachtsmarkt. Beginn des Weihnachtsmarktwochenendes ist der 27. November.

Allerorten fallen Weihnachtsmärkte aus, in Füchtorf ist das anders. „Es ist schon ein Mammutprogramm zu stemmen“, gibt Bernd Buddelwerth zu. Dennoch haben er und der Elferrat des KFV sich entschlossen, nach der Coronapause im vergangenen Jahr den Füchtorfer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ins Auge zu fassen. Am ersten Adventswochenende (27. und 28. November) soll es gemütlich werden im und um das Heimathaus.

Gemütlichkeit im Heimathaus

Vor zwei Jahren haben die Karnevalisten die Organisation des Events vom Gewerbeverein übernommen. „Das Schöne an Füchtorf ist aber, dass alle Vereine an einem Strang ziehen!“ Und so ist die Unterstützung groß: Am Sonntag (28. November) ab 13 Uhr backt die Landjugend an der offenen Feuerstelle Stockbrot, die Kindergärten organisieren Bastelangebote und die Rotweißen Funken betreiben eine Cafeteria. Der Musikverein versetzt die Besucher ebenso wie der Kinderchor der Pfarrgemeinde in vorweihnachtliche Stimmung. So jedenfalls der Plan, wenn die Corona-Verordnung es zulässt.

„Füchtorfer Adventsdämmerung“

Beginn des Weihnachtsmarktwochenendes ist bereits am Samstag (27. November) ab 17 Uhr mit der „Füchtorfer Adventsdämmerung“, einem Dämmerschoppen, bei dem der Förderverein der Grundschule, der Heimatverein und die Landfrauen für kulinarische Angebote sorgen. Am Sonntag beschließt der Besuch des Weihnachtsmanns das Fest, der an die Kinder Stutenkerle verteilt. Ein Ziel des Marktes sei, den Zusammenhalt im Ort zu stärken, sagt Buddelwerth „aber wir freuen uns auch auf möglichst viele Besucher“, lacht er. Ob sich der Planungseinsatz am Ende gelohnt hat oder ob Corona querschießt, werden die Aktiven allerdings erst am ersten Advent wirklich wissen. Welche Beschränkungen genau gelten, steht derzeit noch nicht fest.