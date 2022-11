Weihnachtsmützen voll im Trend

Tanzende Kinder, selbst gebastelte Weihnachtskarten und Stockbrotbacken an der Feuerschale: Passend zum ersten Advent lockte in Füchtorf der Weihnachtsmarkt viele Besucher zum Heimathaus.

Der Weihnachtsmarkt in Füchtorf ist vielfältig. Das Besondere: Alle Vereine machen mit. So auch in diesem Jahr. Nachdem schon der Dämmerschoppen am Samstag sehr gut besucht war, tummelten sich auch am Sonntagnachmittag viele Besucher und Besucherinnen am und im Heimathaus.

Seit 2019 zeichnet der Elferrat des Karneval Füchtorfer Vereine (KFV) für die Organisation verantwortlich. Das Team hatte einmal mehr einen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, der sich sehen lassen konnte.

Es gab einen Mix aus kulinarischen Köstlichkeiten, Bastelangebote und eine Bühnenshow. Etwa 30 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren präsentierten auf der Bühne mit roter Weihnachtsmütze zu weihnachtlicher Musik ihre einstudierten Tänze. Damit auch ja nichts schief läuft, hatte Trainerin Sylvia Meyer sich vor der Bühne platziert und zeigte den Tanzenden die Schritte. Das Publikum war begeistert. Vor allem die Mütter strahlten um die Wette ob der tollen Leistungen ihres Nachwuchses.

Das Stockbrotbacken kam prima an. Foto: Marion Bulla

Natürlich fehlte auch die riesige Feuerschale nicht, die in der Mitte des Platzes gleich ins Auge fiel. Hier hatten sich bereits einige Gäste versammelt. Sei es zum Aufwärmen, aber in erster Linie, um den langen Stock mit dem Teig am Ende ins Feuer zu halten. Das Stockbrotbacken der Landjugend kam prima an. Zum Beispiel bei Bennett. Der Fünfjährige saß mit seiner Großmutter Marianne Pohlschmidt am offenen Feuer und freute sich schon sichtlich auf die leckere Brotspeise.

Auch im Heimathaus selbst war so einiges los. Hier versorgte der Heimatverein zum ersten Mal die Gäste mit köstlicher Pizza von Bäcker Andreas Möller. Es gab vier verschiedene Sorten zur Auswahl. Am Nebentisch hatte die Kita Blauland sich mit einem Bastelangebot platziert. Es gab die Möglichkeit kreative Weihnachtskarten zu fertigen.

Hat Emely Glück am Glücksrad? Foto: Marion Bulla

Bei den Rot-Weißen-Funken standen schmackhafte Kuchen auf der Speisekarte und gleich nebenan gab es Waffeln und Crêpes. Der St.- Marien-Kindergarten hatte ein Glücksrad aufgebaut, an dem es attraktive Preise zu gewinnen gab. Beim Elferrat konnte die Weihnachtsmarktbesucher Glühwein erstehen und die Ex-Prinzen schenkten die anderen Getränke aus.

Unter den Gästen war auch Dagmar Janning. Sie ist Neubürgerin und wohnt erst seit dem 1. Oktober in Füchtorf. „Ich fühl mich sehr wohl hier. Alle haben mich super aufgenommen und ich habe eine ganz tolle Nachbarschaft“, schwärmte die Rentnerin, die in der Nähe von Dortmund wohnte und wegen ihrer Kinder in Füchtorf gelandet ist. Sie hatte sich die köstlichen Reibeplätzchen, die vom Förderverein der Grundschule angeboten wurden, schmecken lassen.

Auch der Nikolaus war zu Gast. Foto: KFV

Die örtlichen Landfrauen servierten Champignons mit Zwiebeln. Der Erlös wird wie in den Vorjahren auch einem sozialen Zweck zugute kommen. Diesmal profitiert der Lebensmittelpunkt. „Wir spenden immer vor Ort“, machte Andrea Potthoff deutlich.

Melina und Susanne Jähnsch waren aus dem benachbarten Versmold angereist. „Es ist sehr schön heimelig hier“, freuten beide sich über das Flair des kleinen Weihnachtsmarktes.

Ein ganz spezieller Gast machte an diesem Tag natürlich auch Station in Füchtorf. In der Dämmerung kam der Nikolaus und beschenkte die Kinder mit Stutenkerlen.