Den Spaß am Lesen einmal mehr zu wecken, war das eine Ziel, das Rudolf Gier und Michael Kofort mit ihrer Lesung verfolgten. Abe die beiden Medienpädagogen und Literaturfans wollten noch mehr. Mit Musik und wunderschönen Illustrationen entführten sie die Dritt- und Viertklässler der Nikolausschule in eine Welt zwischen Fantasie und Schönheitswahn.

Die Kinder des dritten Jahrgangs der St.-Nikolaus-Schule lauschen gebannt. Oben auf der Bühne der Aula haben Rudolf Gier und Michael Kofort Platz genommen – beide Sozialarbeiter, beide Literaturfans. In einer Lesung mit Musik und zauberhaften Grafiken von Roswitha Raach präsentieren die beiden Münsteraner bereits zum zweiten Mal an diesem Tag Giers zweites Kinderbuch „Das Zirkusmädchen mit der langen Nase“, das im März diesen Jahres erschienen ist.

„Der Ort hier ist ideal“, hat Gier die Aula in der Pause gelobt, die zwischen den beiden rund anderthalbstündigen Veranstaltungen für die dritten und vierten Jahrgänge lag. Bühne und Bestuhlung helfe. Wenn die Kinder sich in Sporthallen auf den Boden legen könnten, schade das der Konzentration. Und schließlich wollen die beiden Medienpädagogen mit ihrer Lesung nicht nur unterhalten, sondern auch ein Ziel erreichen.

Die Kinder der dritten Klassen lauschten gebannt. Foto: Ulrike von Brevern

Die Geschichte verwebt aktuelle Problemkreise: mangelndes Selbstbewusstsein, Mobbing in Schule und Freizeit sowie den Schönheitswahn, der via Modelshows auf dem Handy direkt ins Teeniezimmer strömt. In bunten, lichten Aquarellen hat Raach die meisten Illustrationen gehalten, die in die mal fantasievolle, mal von Zweifeln geprägte Welt der Hauptfigur Fränzi entführen.

„Ich dachte, das ist ein Grill“, kommentierte eine Schülerin das Hauptinstrument, mit dem Kofort die Lesung begleitet – eine Handpan mit angenehmen Klang, die ihre Wurzel in karibischen Fässertrommeln hat. Das Missverständnis ist schnell aufgeklärt, so wie Kofort gerne auch Erläuterungen zu den anderen spannenden Instrumenten gibt. Insgesamt zehn hat er mitgebracht, um die Lesung zu einem echten Hörerlebnis zu machen.

Unterstützt von der Sparkasse, haben die beiden Hobbykünstler schon mehrere Grundschulen in der Region auf ihrer Lesereise besucht. Die Nikolausschüler seien besonders interessiert gewesen, erzählen sie. Bis zum Jahresende haben sie noch einen Lesetermin frei.