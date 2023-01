Welturaufführung und regionale Leckereien

Bänkelsängerin Gudrun Gunia und Sprecher Hartwig Homann-Sommerhage haben im Wappensaal des Herrenhauses Harkotten in Füchtorf ein Kaminpicknick unter dem Motto „Herzstücke im Münsterland in Wort und Klang“ präsentiert.

Unter dem Motto „Herzstücke im Münsterland in Wort und Klang“ bescherten Bänkelsängerin Gudrun Gunia und Sprecher Hartwig Homann-Sommerhage vertonte und gelesene Geschichten, historische Erzählungen, Anekdoten um heldenhafte Legenden und erzählende Lieder über die Besonderheiten des Münsterlands. Hartwig Homann-Sommerhage betonte stolz, dass es sich hierbei um eine „Welturaufführung“ handelte.

Der rote Faden des neuen Programms entstammte dem Mitte 2022 veröffentlichen Taschenbuch „Herzstücke im Münsterland – Besonderes abseits der bekannten Wege entdecken“ von Marta Latour, besser als die Münsteraner Türmerin Martje Thalmann, bekannt. Um die Lesung mit Musik und Erzählung am Kaminfeuer auch geschmacklich zu erleben, erhielten alle Gäste eine mit regionalen Leckereien gefüllte Picknickkiste.

Picknicken im Saal fand Anklang. Foto: Gabriele Grund

Eröffnet mit einem eingespielten Picknick-Song von Gitti & Erika und einem gesanglichen Gruß der Münsteraner Türmerin Martje Thalmann, lud Bänkelsängerin Gudrun Gunia zu einer „Musikalischen Reise durch das Münsterland“ ein. Bei der Frage, wer mit dem Auto, dem Fahrrad oder gar mit dem Pferd zum Winterpicknick gekommen sei, siegte klar das Auto. Zum Bedauern von Hartwig Homann-Sommerhage, denn das Münsterland verfüge neben einem hervorragenden Fahrwegnetz auch über eine rund 1000 Kilometer lange Reitroute.

Dass sich das Duo bei der Erstellung ihres neuen Programms innig durch das Buch inspirieren ließ, zeigte sich nicht nur bei dem von Hartwig Homann-Sommerhage gesungenen „Liebeslied an ein Fahrrad“, sondern auch beim Grusellied „Die weiße Frau von Harkotten“, das Sängerin Gudrun Gunia vortrug. Anerkennenden Beifall gab es zudem für die Erzählung über den Riesen Grinkenschmied, eine Sagengestalt aus dem Münsterland.

Weitere Veranstaltungen geplant

Myriam Freifrau von Korff betonte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass man mit dem Münsterland e. V.-Team für dieses Jahr einige attraktive Veranstaltungen plane. Dazu zählt etwa die Fortsetzung des „Picknick³“, in dessen Mittelpunkt das gemeinsame Ausleben von Genüssen, Lebensgefühl, Naturverbundenheit und Gemeinschaft an ungewöhnlichen Orten stünde. Zudem werde am 17. und 18. Juni ein Picknickkonzert auf dem Gelände des Haus Harkotten stattfinden.

Zur besseren Orientierung der regionalen Veranstaltungen und Angebote möchte Myriam Freifrau von Korff ein Infozentrum in ihrem Schlosslädchen errichten. „Wir wollen möglichst vielen Menschen Lust auf die bevorstehende Sommersaison im Münsterland bereiten. Dazu gehört neben Fahrradfahren auch Picknicken“, so Laura Woolfenden vom Münsterland-Projektteam Tourismus.