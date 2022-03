Westfälisches Strandfeeling mit einem Hauch von Sylt

Ein Hauch von Sylt weht in der kommenden Badesaison über den Strand am Feldmarksee. Drei Strandkörbe will die Stadt für den Sommer anschaffen, um Besuchern des Strandbades den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen, erläutert Olga Puttins vom Hauptamt. Allerdings solle auch die Liegefläche durch die Neuerwerbungen nicht eingeschränkt werden.

„Wir bekommen die gleichen, die in Sylt stehen“, freut sich Puttins Kollegin Jana Wiewel über die Strandkörbe, auf die die Wahl gefallen ist. Wetterbeständig und haltbar sollten die neuen Schmuckstücke sein, erläutert Puttins die Anforderungen, die höher seien, als beim trendigen Strandkorb auf dem Balkon. „Wir wollen ja nicht, dass sie in einem Jahr kaputt sind.“ Darum habe man eben auch mit den Verantwortlichen auf Sylt Kontakt aufgenommen.

Neue Gebührensatzung der Stadt

In der neuen Gebührensatzung der Stadt für die Benutzung der Bäder sind zehn Euro Miete pro Tag pro Strandkorb vorgesehen. Die Gebührenordnung sieht aber noch weitere Änderungen vor. Von nun an werden am Feldmarksee wieder einheitliche Preise für Strand- und Freibad erhoben. Coronabedingt war das in den vorangegangen zwei Jahren zum Leid vieler Nutzer anders gewesen.

Tageskarten kosten jetzt für Erwachsene 3,50 Euro und für Unter-18-Jährige sowie bei den üblichen Ermäßigungen zwei Euro. Die Jahreskarten schlägt mit 40 (ermäßigt: 25) Euro zu Buche, die übertragbaren Zehnerkarten mit 25 (ermäßigt: 15) Euro. Die Familienkarten für die ganze Saison am See ist für 75 Euro zu haben. Eine Änderung gibt es für die Eintrittspreise am Abend. Ab 18 Uhr gilt ein Einheitspreis von 1,50 Euro ohne Ermäßigung. Kinder bis vier Jahren können die Bäder kostenfrei besuchen. Bislang galt eine Grenze von sechs Jahren.