Wie funktioniert Erste Hilfe auch für den Selbstschutz?

Die Krisensituation haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft - Hochwasser im Ahrtal, Krieg in der Ukraine und natürlich die Zeit der Pandemie. Grund genug, gezielt Informationen für Selbstschutz in Krisenzeiten anzubieten. Das macht jetzt die DLRG.

Anfang April bietet die Ortsgruppe Sassenberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zwei verschiedene Kurskonzepte an. Am 1. April (Samstag) findet ein regulärer Erste-Hilfe-Kurs statt. Am 2. April (Sonntag) hat der Kurs „Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten“ Premiere bei den Sassenberger Wasserrettern. Damit soll auf besondere Notlagen vorbereitet werden.

Die DLRG Ortsgruppe Sassenberg erläutert in einer Presseankündigung den Hintergrund: „Coronapandemie, Ukraine-Krieg und Hochwasser – einige Krisen haben uns in den letzten Jahren erschüttert.“ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfehle schon seit vielen Jahren, eine Vorsorge für Krisen zu schaffen. Um die Notfallkompetenz der Bevölkerung zu stärken, werden nun die Kurse „Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten“ angeboten.

Teilnahme ist kostenlos

Diese sind für die Teilnehmenden kostenlos. Die DLRG erläutert dazu: „Wir kennen es, dass alles was wir brauchen jederzeit verfügbar ist.“ Doch verschiedene Notlagen könnten dazu führen, dass dieses System plötzlich zusammenbricht. Das Hochwasser im Sommer 2021 habe gezeigt, wie schnell diese Gewissheiten verloren gehen können.

Erste Hilfe Kurse starten wieder - die DLRG Sassenberg bezieht in einem Kursangebot auch den Selbstschutz mit ein sowie Maßnahmen in Krisenzeiten. Foto: DLRG

Was also muss der Einzelne eigentlich Zuhause haben, um die ersten Tage überbrücken zu können? Was erfordert ein medizinischer Notfall, wenn der Rettungsdienst nicht innerhalb weniger Minuten erreichen werden kann? Diese Fragen beantwortet der Kurs. Die Ausbildung wird durch das BBK finanziert und durch die großen ehrenamtlichen Hilfsorganisationen durchgeführt, unter anderem durch die DLRG.

Kursanmeldung über DLRG Homepage

Eine Teilnahmegebühr falle daher nicht an. „Der Kurs ist aber kein klassischer Erste-Hilfe-Kurs,“ so die DLRG. Dafür müsse der Kurs am 1. April besucht werden. Die Anmeldung für beide Kurse kann über die Homepage der DLRG Sassenberg erfolgen unter: https://sassenberg.dlrg.de/k/kurse