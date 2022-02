Wie groß darf es sein?

„Wir gehen heute auf die Zielgerade“, zeigte sich Gemeindeberater Pfarrer Hansjörg Federmann mit Blick in die Runde im evangelischen Gemeindehaus optimistisch. 15 Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyterinnen und Presbyter aus fünf evangelischen Gemeinden der Synodalregion Warendorf saßen da im Gemeindesaal im weiten Stuhlkreis zusammen und rangen um nicht weniger als ein Zukunftskonzept für ihre Gemeinden.

Nicht nur in der katholischen, auch in der evangelischen Kirche machen sich Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel bei den Pfarrerinnen und Pfarrern inzwischen schmerzhaft bemerkbar. Die Lösungsansätze sind ähnlich: Es sollten regionale Räume geschaffen werden, in denen die Gemeinden stärker kooperieren, hat die Evangelische Landeskirche von Westfalen als Richtschnur herausgegeben.

Wie die Kooperation konkret aussieht und mit wem sie vereinbart wird, dazu erarbeitet die 15-köpfige Runde einen einstimmig empfohlenen Vorschlag. Entscheiden müssen die Gemeinden – genauer das gewählte Presbyterium jeder einzelnen Gemeinde, erläutert Regionalpfarrer Jörn Witthinrich aus Greven auf Anfrage. Er betont zugleich: „Es geht um Kooperation, nicht um Fusion.“

Fünf Treffen an wechselnden Orten

Die Sassenberger haben Vertreter der Gemeinden Greven, Telgte, Warendorf und Everswinkel-Freckenhorst zu Gast. Es ist bereits das fünfte Treffen des Gremiums an wechselnden Orten. Das Kennenlernen der anderen Gemeinden stand bislang im Mittelpunkt und das Ausloten möglicher Zusammenarbeiten. Immerhin liegt zwischen Reckenfeld im äußersten Nordwesten und Ostenfelde im Südwesten des Raumes rund eine Stunde Autofahrt. Ideen habe es dennoch viele gegeben, ist aus dem Kreis zu hören.

Nun aber geht es um konkrete Vereinbarungen und da wird das Verhandlungstempo langsamer. Im Mittelpunkt steht zunächst die Versorgung mit Pfarrern und „interprofessionellen Teams“. Die Idee: Statt eine freiwerdende Pfarrstelle zu besetzen, könnten Gemeindepädagogen oder Verwaltungsfachleute eingestellt werden, um die verbleibenden Pfarrer zu entlasten. Die Teams wären dann über Gemeindegrenzen hinweg tätig.

Wie geht das in einem so großen Raum? Vielen wären kleinere Strukturen lieber, aber auch das hat seine Tücken. Allerdings: „Das alles ist nicht nur eine Raum-, sondern auch eine Zeitfrage“, hält der Everswinkler Kirchmeister Thomas Biene-Hornscheidt fest. Man solle sich durch schlechte Prognosen nicht zu übereilten Entscheidungen drängen lassen und lieber Zwischenschritte einlegen.

Die einstimmige Empfehlung an die Presbyterien, die Federmann zu Beginn noch für möglich gehalten hatte, fällt an diesem Abend im Gemeindehaus dann doch noch nicht. Die Diskussion geht im März in die nächste Runde. Ein bisschen Zeit ist noch: Die Presbyterien sollten ihre Beschlüsse zwar bis zum Sommer gefasst haben. Bis sich praktische Auswirkungen zeigen, kann es allerdings noch dauern. Aktuell gibt es keine freiwerdende Pfarrstelle in der Region.