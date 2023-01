Wie steht es mit LGBTQIA+, Herr Bürgermeister?

Es dauerte genau 18 Minuten, bis die Frage gestellt wurde, die Bürgermeister Josef Uphoff eigentlich jedes Mal beantworten muss: „Wie viel verdienen Sie?“, wollte einer der Oberstufenschüler und -schülerinnen des Laurentianums wissen, die sich im Rahmen des Planspiels „1x1 der Kommunalpolitik“ in der Aula des alten Lehrerseminars in Warendorf zusammengefunden hatten. Seit 1999 bietet die Volkshochschule dieses Format regelmäßig als Schulveranstaltung an. Josef Uphoff ist jetzt seit 20 Jahren dabei. „Er ist bei uns ein richtiges Urgestein“, scherzt Frank Büning, Fachbereichsleiter der VHS für politische Bildung, der das Seminar gemeinsam mit Kollegin Birgit Kipp anleitete.

Mit Planspiel motivieren

Das Planspiel hat zum Ziel, kommunale Politik für die Jugendlichen transparenter zu machen und sie mit ganz viel Glück sogar zu motivieren, sich selbst einzumischen. Den größten Teil des Tages setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem fiktiven Zwischenfall im Jugendzentrum auseinander, mit einem möglichen rechtsextremen Hintergrund. Wie könnten Parteien oder Interessengruppen reagieren, und wie geht das eigentlich: politisch Einfluss zu nehmen?

Doch zunächst stand die Begegnung mit der Praxis auf dem Programm. Für die andere Hälfte der Jahrgangsstufe hat sich Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann Zeit genommen, um sein Arbeitsfeld vorzustellen. „Schön, dass wir uns treffen“, begrüßte Bürgermeister Uphoff die zweite Hälfte, noch einmal rund 50 Jugendliche, die ihn in den großen Stuhlkreis aufgenommen haben.

Die Fragen aus dem Kreis der Jugendlichen kamen sehr präzise. Foto: Ulrike von Brevern

„Was machen Sie in der Freizeit?“, „Was gefällt Ihnen am meisten daran, Bürgermeister zu sein?“, „Wie sind sie überhaupt darauf gekommen?“: Die Fragen kamen zumeist knapp und präzise. Uphoff holte weiter aus, antwortete so persönlich, wie es gemeint war, aber nicht, ohne die politische Bildung zu vergessen. Vielseitigkeit und Selbstständigkeit liebe er an seinem Beruf, erzählte er zum Beispiel – die Begegnung mit Menschen, seine Funktion als Behördenleiter und seine „Bündelungsfunktion“ im Rat. Doch bei aller Freiheit, sich seine Arbeit selbstständig einzuteilen und zu gewichten, sei doch eins klar: „Im Rat habe ich nur eine Stimme von 31. Und an die Beschlüsse des Rates bin ich gebunden.“

Einzig die Frage nach der „abstraktesten Aufgabe“ in seiner Zeit als Bürgermeister brachte den eloquenten Redner etwas ins Schleudern – einfach deshalb, weil Kommunalpolitik gar nicht abstrakt sei. „Als Kommunalpolitiker lebt man sehr in der Praxis.“ Schließlich fiel ihm das Thema Sekundarschule ein, ein Konzept, das noch abstrakt gewesen sei, als die Sassenberger darüber abstimmen mussten.

Cannabis und LGBTQIA+

Auch andere politische Fragen, die sie bewegen, klopften die Jugendlichen ab, und Uphoff reagierte ganz offen. Was hält er von einer Cannabis-Legalisierung? „Ich bin dagegen“, vertrat er eine klare Haltung, die bei den Fragenden zum Teil weniger gut ankam. Wie steht's mit LGBTQIA+, also der Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung einsetzt? „Eine gute Entwicklung“, befand Uphoff und überraschte damit offenbar den einen oder anderen.

Die Jugendlichen wünschten sich von der Politik mehr öffentliche Information. Dass Ratssitzungen grundsätzlich öffentlich tagen, wussten allerdings nur drei von ihnen. Auch Sassenberg wolle sich in der zweiten Jahreshälfte mit dem Projekt „Beweg was“ bemühen, Jugendlichen Einblick in die Kommunalpolitik zu geben, berichtete Uphoff. Doch darüber hinaus sei politische Beteiligung nicht nur eine Bring-, sondern auch eine Holschuld: „Geht ruhig mal zu einer Partei eurer Wahl. Ihr lauft offene Türen ein“, ermunterte Uphoff.