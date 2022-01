Wie zeitgemäß darf es sein?

Im Gästebuch zur Krippe in der Pfarrkirche ging es in diesem Jahr hoch her. Der Ton gefiel allerdings nicht jedem. Die innovative Idee der Krippe will das Krippenbauteam nun dem Museum Religio in Telgte vorstellen.

So hartnäckig wie in diesem Jahr wurde in den vergangenen Jahren noch nie über die Darstellung der Krippe in der Pfarrkirche Johannes Evangelist diskutiert – jedenfalls, wenn es nach den Kommentaren in den beiden öffentlich ausgelegten Gästebüchern geht. Dabei erinnert der Ton zeitweise an das vielkritisierte Niveau in Sozialen Netzwerken.

„ »Warum muss das derartig abwertend und zum Teil vulgär geschehen?« “ Gästebucheintrag

„Schade“, „traurig“, ist dort immer wieder zu lesen, aber auch „eine Zumutung“, „echt das letzte“, „die Krippe ist eine Katastrophe“ oder auch ganz kurz: „scheiße“. Viele Ausrufezeichen transportieren ganz viel Emotion. Ein Nutzer hat das Foto einer aufwendig dekorierten klassischen Krippendarstellung eingeklebt mit dem Kommentar: „So sieht eine Krippe aus“. Ein Betrachter hält allerdings auch fest: „Viel beunruhigender als eine andere Darstellung der gewohnten Krippe finde ich die Art der Kritik –warum muss das dermaßen abwertend und zum Teil vulgär geschehen? Vielleicht auch eine Möglichkeit zu mehr Toleranz!?!“

Das Krippenbauerteam reagiert nach eigenem Bekunden insgesamt gelassen auf die Diskussion. Friederike Frerichs, Birgit Berkemeier, Bernhard Dunker, Gaby Elsner, Christa Sickau und Martina Degen haben teilweise schon über zwei Jahrzehnte Erfahrung und alle zwei Jahre, wenn das Team statt der klassischen Krippe eine Darstellung mit Zeitbezug wählt, erwartet es Kontroversen.

Minimale Darstellung gut überlegt

Irritation über die mangelnde Wertschätzung, die aus manchen Äußerungen spricht, sei auch beim Team da, gibt Degen zu: „Drei Seiten Erklärung zu lesen ist manchem wohl zu viel.“ Eine „Maria mit Maske“ war dem Team als Zeitbezug aber zu wenig. „Weniger ist mehr“ wählte es stattdessen als Motto und eine extrem minimale Darstellung. Die Überlegungen, die dazu führten, und meditative Fragen an die Betrachter sind den Erläuterungen deutlich zu entnehmen. Auch die drei Phasen, in denen sich die Krippe aus Holzklötzen, Spiegel und Vorhang veränderte ist dargestellt.

Diskussion wird wahrgenommen

Im Vergleich zu den Vorjahren fällt auf, dass die Betrachter die Gelegenheit zur Diskussion im Gästebuch durchaus wahrnehmen. So schaukelt sich Kritik mit mangelnder Wertschätzung zwar auf, genau das wird in anderen Kommentaren aber auch deutlich kritisiert. Und ganz nebenbei kommt es so auch zu einer stärkeren inhaltlichen Auseinandersetzung, als in anderen Jahren.

Am Freitag ist Schluss

Am Freitagnachmittag ist die Zeit der umstrittenen Krippe vorerst abgelaufen. Das Krippenbauteam, das übrigens gerne noch weitere Interessenten aufnimmt, baut ab. Möglicherweise wird die Installation aus Holzklötzen, Spiegel und Vorhang allerdings noch einmal zu sehen sein. Angesichts der intensiven Diskussion und der radikal neuen Idee hat das Krippenbauteam beschlossen, mit dem Museum Religio in Telgte Kontakt aufzunehmen und die Darstellung für die Krippenausstellung anzubieten.