Wiedersehen einer verschworenen Klassengemeinschaft

Der Einschulungsjahrgang 1957 bleibt eine verschworene Gemeinschaft. Im 65. Jahr nach der Einschulung haben es wieder 20 ehemalige I-Männchen geschafft, sich am Samstag in Sassenberg zu treffen.

Die Organisatoren Christel Schwermann, Heinz Offers und Rudi Tönnemann seien sehr froh darüber gewesen, dass so viele Mitschülerinnen und Mitschüler der Einladung folgen konnten, obwohl es etliche coronabedingte Abmeldungen gegeben habe, heißt es in einer Pressemitteilung des Einschulungsjahrgangs. An diesem fünften Klassentreffen konnten die ehemalige Klassenlehrerin Diethild Altena und der ehemalige Klassenlehrer Ernst Luerweg nicht teilnehmen. Ernst Luerweg wünschten die Teilnehmer beste und baldige Genesung.

Ereignisreiches Treffen

Selbst größere Entfernungen zum Beispiel von Hannover, Detmold, Mannheim oder Menden haben die Ehemaligen nicht abgehalten, nach Sassenberg anzureisen, um an diesem ereignisreichen und sehr beliebten Treffen teilzunehmen.

Bei schönstem Oktoberwetter trafen sich die früheren Mitschülerinnen und Mitschüler im Vereinsheim der Oldies an der Schlossstraße. Nach der Begrüßungsansprache durch Christel Schwermann und Rudi Tönnemann ging es sofort auf das ehemalige Gebrasa-Gelände. Dort hielt der Mitschüler Dr. Heinz-Josef Breuer ein spannendes Referat über die „Motte“, Basis der Sassenburg, dem heutigen Sassenberg. Das Klassenfoto von Edith Howein entstand vor historischer Kulisse des alten Gebrasa-Backsteingebäudes. Weiter ging es in das Antiquitäten- und Motorradmuseum von Heinz Offers.

Klönen bis in die Morgenstunden

Bei Essen, Wein und musikalischen Beiträgen von Ludger Schmidt und Karl Kötter klang das Klassentreffen in den Räumen der Oldies erst in den Morgenstunden aus. Es gab unendlich viel zu erzählen und zu berichten. Gerade den Mitschülerinnen und Mitschülern, die nicht wie die Sassenberger aktuell in alle lokalen Themen eingebunden sind, war es wichtig zu hören, was in den vergangenen vier Jahren nach dem vierten Klassentreffen so alles passiert ist.

In dieser Zeit hatte das Treffen einen besonderen Wert, die Sorgen und Krisen der Zeit wurden auch an diesem Abend nicht ausgeblendet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es sei nicht sicher, wie weit die alten Storys aus Kinderzeiten, die immer wieder aufgefrischt werden, den Tatsachen entsprechen.

Dieses Klassentreffen werde allen Teilnehmern in sehr guter Erinnerung bleiben und den zukünftigen Organisatoren, die sich schon gemeldet haben, sei es ein Ansporn zur Wiederholung in drei Jahren.