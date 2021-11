„Windenergie verfolgt uns weiter“

Die Situation der Windkraft rund um Füchtorf und Sassenberg ist seit einer Gesetzesänderung im Sommer wieder eine ganz neue. Danach ist klar, dass die Zeiten der kommunalen Vorranggebiete und gesteuerten Entwicklung vorbei sind. Warum das so ist, und was es für die bis dato ausgewiesenen Vorrangzonen für Windenergieanlagen Gröblingen/Twillingen (WAF 04) und Elve (WAF 03) bedeutet, erläuterte Michael Ahn, Planer beim von der Stadt beauftragten Büro „WoltersPartner“ ausführlichst.

Einen Schlussstrich unter das Thema bedeute dies indes nicht. „Die Windenergie wird uns weiter verfolgen“, versprach Ahn. Parallel hatte die Verwaltung auch eine Rechtsanwaltskanzlei hinzugezogen, um eine rechtliche Bewertung der nicht einfacher gewordenen Lage zu erhalten.

Blick zurück: 2018 hatte die Stadt Sassenberg den Flächennutzungsplan hinsichtlich der Vorranggebiete geändert und Ende 2020 letztmals beraten und bis zu einer Konkretisierung des Bundes- und Landesrechtes zurückgestellt. Am 15. Juli dieses Jahres nun ist das neugefasste „Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ (BauGB-AG NRW) in Kraft getreten. Das regelt unter anderem einen Mindestabstand von 1.000 Metern für Windkraftanlagen zu Wohngebäuden.

„ »Die bisherige Planung ist formell ohnehin unwirksam.« “ Planer Michael Ahn

„Die bisherige Planung ist formell unwirksam“, die Konzentrationszonen sind unwirksam, klärte Ahn auf. Der Kreis müsse bei Genehmigungsverfahren keinerlei Rücksicht mehr auf die bislang ausgewiesenen Zonen der Gemeinde nehmen. Zu dieser Erkenntnis war auch die Rechtsanwaltskanzlei gelangt, die der Gemeinde empfohlen hat, jene Flächennutzungsplanänderung nicht mehr als Grundlage für künftige Einvernehmensentscheidungen zu nehmen; diese soll aufgehoben werden. Stattdessen solle man sich allein an der Rechtmäßigkeit eines Vorhabens an Paragraf 35 BauGB (Außenbereich) und Paragraf 2 (BauGB-AG NRW (Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen) orientieren. Die Mitsprache der Stadt beschränkt sich also auf eine reine Rechtmäßigkeitsprüfung. Wehren kann sich die Gemeinde lediglich gegen Anlagen-Anträge, die eine – im Regionalplan abgesicherte – Siedlungsentwicklung einschränken würden.

Ähnlich sind in den vergangenen Monaten auch Kommunen in der Nachbarschaft (zum Beispiel Oelde, Everswinkel und Beelen) vorgegangen. Nun liegen die kompletten Risiken bei den möglichen Investoren und nicht mehr bei den Städten und Gemeinden.

Im Ortsausschuss Füchtorf erklärten sich drei Parlamentarier befangen, ansonsten fiel die Entscheidung zur Änderung des Flächennutzungsplanes einstimmig. Schon mal angedacht wurde eine gemeinsame nachhaltige Stromerzeugung in Füchtorf. Aber das ist erst der zweite Schritt. Montag wurde der erste vollzogen.