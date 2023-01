Winterwanderung des Füchtorfer Heimatvereins

Traditionell lädt der Heimatverein Füchtorf seine Mitglieder Anfang des Jahres zu einer Winterwanderung ein. „Wir suchen uns immer neue Routen aus und kommen in Ecken rund um Füchtorf, wo manch einer wohl noch nie war“, erzählt der Vereinsvorsitzende Gregor Krützkamp, der zumeist dafür verantwortlich zeichnet, die Wanderwege auszubaldowern.

Am Sonntag war es wieder so weit. 30 Wanderer hatten sich auf dem Hof Nolle-Buschmann getroffen und sich auf die insgesamt sechs Kilometer lange Strecke gemacht, um ihre Heimat zu Fuß zu erkunden. Diesmal waren sie in und um Rippelbaum unterwegs. Nach drei Kilometern erreichte die Gruppe das erste Ziel. Am Wasserwerk angekommen ergriff Stefan Wöstmann das Wort und referierte über die Leistung des Betriebs, der seit mehr als 40 Jahren für die Wasserversorgung zuständig ist. Unter anderem sprach der engagierte Landwirt und FDP-Kommunalpolitiker über die Gefahren einer Grundwasserabsenkung. Auch erfuhren die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass das Wasserwerk jährlich 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser fördert.

Werner Potthoff erzählte von seiner Hofgeschichte im Grenzgebiet. Maria Hälker hört interessiert zu . Foto: Heimatverein

Dann ging es weiter in Richtung Peckeloh. Hier wartete schon Werner Potthoff, der viel Wissenswertes über seinen Hof kundtat. Darunter jede Menge Humorvolles und Historisches.

Anschließend ging es zurück zum Ausgangspunkt. Hier warteten leckere westfälische Spezialitäten auf die Wanderer. Zum einen gab es gebratene Leberwurst mit frischem Brot und ebenso das beliebte Möpkenbrot mit Apfelringen aus der Pfanne. Die Gruppe ließ sich die Speisen in der beheizten Tenne der Gastgeber genüsslich schmecken.