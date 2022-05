„Wir tragen die Fackel der Freiheit“

Zu einer spannenden Hybridveranstaltung hatte am Dienstagabend die CDU-Ortsunion eingeladen. Es sollte über das Thema „Die Ukraine und die Zukunft Europas“ diskutiert werden. Der Einmarsch Russlands am 24. Februar in die Ukraine hat die Welt in den Grundfesten erschüttert. Dazu gibt es jeden Menge Fragen. Um diese zu beantworten, war Knut Abraham per Zoom zugeschaltet. Der Bundestagsabgeordnete ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und war vor seiner Wahl in den Deutschen Bundestag mehr als 20 Jahre im deutschen Auswärtigen Dienst tätig und außerdem Gesandter der Deutschen Botschaft in Warschau.

Ebenso online waren die heimischen Politiker Henning Rehbaum (Bundestagsmitglied der CDU) sowie Daniel Hagemeier (Landtagsmitglied der CDU). Moderiert wurde der Abend im VfL-Vereinsheim von Guido Fischer und Werner Berheide vom CDU-Stadtverband. Für die Technik sorgte Freddy Holz, Vorsitzender der Ortsunion.

Zentrales Thema Versorgungssicherheit

„Die Ukraine hat sich selbst erfolgreich verteidigt. Das war unglaublich beeindruckend für alle Fachleute“, zeigte sich Knut Abraham begeistert von der Leistung. Anschließend ging er auf die Frage ein, ob man das alles hätte kommen sehen können. „Die Ukraine hat keinen Schritt unternommen, was den Einmarsch von 170.000 russischen Soldaten rechtfertigen sollte.“ Auch die Informationspolitik sprach Knut Abraham an. „Da liegt Selenskyj weit vor Putin und seinen Lügen“, so der Fachmann.

„Die Versorgungssicherheit, das ist ein zentrales Thema. Wie sieht das mit Gas aus?“, fragte Daniel Hagemeier. Die Leute würden sich zu Recht Sorgen machen. Das deutsche System sei ramponiert. Er sei Ostdeutscher und wenn da Gas und Öl ausfalle, dann hätten alle massive Probleme. Da gebe es durch das Ölembargo besondere Versorgungsengpässe, so Abraham. „Da müssen wir überlegen, wie wir den Druck auf Putin erhöhen. Im Westen ist die Ölversorgung sicher. Bei Gas sieht das etwas anders aus. Das ist heikler. Wir brauchen ein Substitut für russisches Gas“, erklärte er weiter und ergänzte, solange es keine Alternativlösung gebe, sei Deutschland erpressbar.

„Was können wir tun?“

„Was können wir tun, damit die Russen mit dem verrückten Krieg aufhören?“ fragte Bürgermeister Josef Uphoff, der in Präsenz zugegen war. Mit Putin gebe es keine erfolgreichen Gespräche mehr, bemerkte Abraham und setzte hinzu: „Wir müssen mit der russischen Gesellschaft sprechen. Wir tragen die Fackel der Freiheit.“

An diesem Abend wurde noch über viele weitere politische Fragen diskutiert. Etwa über die Situation an den Nato-Grenzen und ebenso über die Rolle der Türkei, von Serbien, Ungarn und China und auch darüber, was man im eigenen Land tun könne: „Wir dürfen die Lügen nicht verbreiten“, waren sich alle Beteiligten einig.