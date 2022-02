Wo dürfen Hunde frei laufen?

Bereits im vergangenen Jahr hatten Hundefreunde den Wunsch nach einer städtischen, eingezäunten Hundewiese an der Fichtenstraße in den politischen Ring geworfen. Doch die Politik konnte sich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Jetzt rutschte das Half-Pipe-Gelände im Brook ins Zentrum der Standortdiskussion – für die Hundefreunde keine gute Lösung. Doch sie möchten ihren Platz bald haben.

Mila ist gar nicht glücklich. Vorsichtig setzt sie ihre Pfoten auf den durchweichten modrigen Zugang zur Halfpipe. Gemeinsam mit ihrem Frauchen Jutta Daube inspiziert die junge Mischlingshündin das verlassene Skater-Gelände im Brook. Das ist jüngst bei der Suche nach einem Ort für einen öffentlichen Hundefreilauf in die Diskussion gerutscht. Dass Jutta Daube von dem jüngsten Standortvorschlag nicht überzeugt ist, liegt nicht nur an der unübersehbaren Nässe. „Der Platz ist einfach zu klein“, befürchtet sie. „Wenn ich da einen Ball werfe, hat der Hund ja kaum Platz zu laufen.“

Vorbild Versmold

Daube engagiert sich seit Sommer vergangenen Jahres gemeinsam mit Martina Pelkmann-Strasen, Anna Stuckmann und anderen Hundefreunden bei der Suche nach einem passenden Ort für einen öffentlichen Hundefreilauf in Sassenberg. Das Thema ist nicht neu, doch die Hundefreunde haben es – auch auf Grund von Coronaerfahrungen – neu auf die Agenda gehievt. Sie wünschen sich einen umzäunten Platz, auf dem die Tiere ohne Leine ungezwungen ihre sozialen Fähigkeiten trainieren können. Positiver Effekt für die Hundebesitzer: Sie können sich im Freien und mit Abstand coronakonform austauschen. Positives Vorbild ist für viele die im Juni eröffnete städtische Hundewiese hinter der Sparkassen-Arena in Versmold. Auch in der „Fleischstadt“ war lange um eine städtische Lösung gerungen worden.

„ »Artgerechte Hundehaltung heißt auch, dass die Tiere mit anderen Hunden spielen dürfen.« “ Jutta Daube

„Artgerechte Hundehaltung heißt auch, dass die Tiere mit anderen Hunden spielen dürfen“, lautet das Credo von Daube und ihren Mitstreitern. Zudem brauchten die Vierbeiner Bewegung. Aber: „Nicht jede Hunderasse ist zum Freilauf auf landwirtschaftlichen Flächen geeignet“, weiß sie. Ihre Mila jedenfalls würde sie nicht in der Feldmark von der Leine lassen. „Sie könnte weglaufen, wenn sie der Jagdtrieb packt.“ Freilaufende Hunde verschreckten zudem Vögel und könnten Fahrradfahrer in Gefahr bringen, nennt sie weitere Nachteile. Viele Hundefreunde führen jetzt nach Versmold oder sogar nach Handorf, wo entsprechende öffentliche Hundeplätze angeboten werden. „Aber ökologisch ist das doch eine Katastrophe!“

Verschiedene Standorte in der Diskussion

Die Idee mit dem Half-Pipe-Gelände ist nur die jüngste unter verschiedenen Standortvorschlägen für einen solchen Platz. Auch die alten Tennisplätze am Feldmarksee, für die schon die verschiedensten Nutzungsmöglichkeiten in den politischen Gremien diskutiert wurden, waren bereits im Gespräch. Die Hundefreunde hatten im Sommer den Ausweichparkplatz des Strandbades gegenüber der Kita „Abenteuerland“ ins Auge gefasst. Hier hatten sie als schnell zu verwirklichende Lösung geplant, einen Teil des Geländes durch einen flexiblen Wildzaun abzugrenzen, und sich auch bereiterklärt, die Fläche in Schuss zu halten – zumindest in soweit, dass keine „Tretminen“ herumliegen.

Auch touristischer Aspekt

Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung führte im September im Haupt- und Finanzausschusses jedoch zu keiner Entscheidung. Ein Antrag der SPD, der ebenfalls zur Diskussion stand, forderte statt eines solchen „Schnellschusses“, Platz für eine dauerhafte Lösung zu suchen. Neben einem Stabmattenzaun wurden dafür Spielgeräte wie Baumstämme oder Kanalrohre angeregt ebenso wie Bänke, ein Kotbeutelspender und möglicherweise ein Wasserpumpe. 20 000 Euro sollten dafür im Haushalt 2022 eingestellt werden.

„Bei einem solchen Platz ist auch der Tourismusaspekt wichtig“, präzisiert SPD-Ratsmitglied Klaudius Freiwald jetzt auf Nachfrage die Intention. Um auch Campingplatzbesitzer anzusprechen, plädiert er durchaus für einen Ort in der Nähe des Sees, wünscht sich aber in nächster Zeit eine „vollkommen offene Diskussion“.

Oder am Bolzplatz?

Dazu haben auch andere Hundefreunde inzwischen beigetragen, die in Sozialen Netzwerken ein Gelände neben dem Bolzplatz an der Düsbergstraße vorschlagen. Grundsätzlich unmöglich wäre auch das nicht, ist aus der Stadtverwaltung zu hören. Möglicherweise könnte dort ein Streifen hinter dem geplanten neuen Baugebiet frei bleiben.

Hauptsache bald

Daube freut sich einerseits über die Vorschläge der SPD: „Das ist schon die Rolls-Royce-Ausstattung!“ Doch dass dadurch eine schnelle Umsetzung der Hundefreilaufidee zunächst passé war, stimmt sie traurig. „Wir möchten den Platz jetzt wirklich bald haben“, hält sie fest und plant mit den anderen Hundefreunden zusammen nun eine entsprechende Petition an den Rat.