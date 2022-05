Wo ist der Sassenberg geblieben?

Am Samstag vor Pfingsten (4. Juni) findet in der Fürstbischöflichen Mühle von 11 bis 12.30 Uhr die offizielle Präsentation des Buches „Der Sassenberg“ statt. Wer möchte, kann sich seine Neuerwerbung dort auch signieren oder widmen lassen.

Buchvorstellung am Samstag in der Mühle

„War Sassenberg wirklich mal ein Berg? – Und wo ist er geblieben? – Und was ist eine „Motte“? Fragen über Fragen, auf die es in dem Buch „Der Sassenberg“ Antworten gibt. Denn, die Reihe der Bücher, Broschüren und Kalender rund um die Geschichte der Hesselstadt wurde nun um ein brandaktuelles Werk für Jung und Alt ergänzt.

Die Bürgerstiftung gibt in dieser Woche offiziell und für jedermann erhältlich das Buch „Der Sassenberg“ heraus, das als eine der verschiedenen Aktionen im Rahmen des 900-jährigen Bestehens des Ortes entstanden ist. Autor Hans Christoph Fennenkötter und der Grafiker und Designer Philipp von Ketteler haben anhand von beschriebenen und illustrierten Rundgängen durch die Hesselstadt die lokale Geschichte vom Sassenberg und die spätere Ortsentwicklung anschaulich und die Fantasie anregend dargestellt. Ortshistoriker Hans Fennenkötter, Lehrer im Ruhestand, ist Mitbegründer des Heimatvereins Sassenberg (1977) und seitdem ununterbrochen in dessen Vorstand tätig.

„ Mit diesem Buch können sich die Leser selbst auf Spurensuche begeben. “ Hans Christoph Fennenkötter

Am Samstag vor Pfingsten (4. Juni) findet in der Fürstbischöflichen Mühle von 11 bis 12.30 Uhr die offizielle Präsentation des Buches im Beisein von Bürgermeister Josef Uphoff statt. In der Zeit können auch Buchexemplare mit persönlicher Unterschrift und einer Widmung vom Autor und Designer zum Preis von 19,80 Euro erworben werden. Nach Pfingsten wird das Buch im Geschäft „Bücher und mehr“ sowie im Ladenlokal von Thomas Rennemeier erhältlich sein.

Auf neun Rundgängen und vier „Ausritten“ erhalten Besucher, Neu- und Poahlbürger einen unterhaltsamen Überblick über die Entstehung der Stadt. Dabei können sich nicht nur Großeltern und Enkel auf eine spannende Reise in die Vergangenheit freuen. In „Der Sassenberg“ werden nicht nur wichtige historische Ereignisse erzählt, sondern auch amüsante Einzelheiten und originelle Menschen vorgestellt.

„Mit diesem Buch können sich die Leser selbst auf Spurensuche begeben und auf eigene Faust noch mehr von der Geschichte Sassenbergs entdecken“, unterstreicht Autor Hans Christoph Fennenkötter.