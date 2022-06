Das häufig verwendete Symbol der Taube, als Friedenstaube aber auch für den Geist Gottes, wurde in der Open-Air-Messfeier wiederholt in den Blick genommen.

Unter dem derzeit hochaktuellen Thema „Frieden“ fand ein Open-Air- Familiengottesdienst der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien & Johannes statt. Pfarrer Andreas Rösner hieß die Teilnehmenden, darunter zahlreiche Kinder, bei bestem Frühjahrswetter auf dem Schützenplatz im Brook willkommen. In seiner Predigt griff Pfarrer Rösner das Friedensthema anhand einer Meditationsbetrachtung über zuvor verteilte bunte Federn auf: „Leicht, federleicht, fast unsichtbar, ist uns dein Frieden, Herr, kommt er uns nah.“

Auch das häufig verwendete Symbol der Taube, als Friedenstaube aber auch für den Geist Gottes, wurde in der Messfeier wiederholt in den Blick genommen. Von den Kindern gebastelte Papiertauben schmückten den Altar, gebackene Plätzchen in Form einer Taube wurden an die Gottesdienstteilnehmer verteilt und am Ende des Gottesdienstes wurden, zur Überraschung und Freude vor allem der jungen Besucher, noch einige echte Tauben aus dem Schlag Kleine-Wächter in Füchtorf aufgelassen und auf den Heimweg geschickt. „Eine wunderschöne Symbolik“, schwärmten die Gläubigen und die Organisatoren.

Im Anschluss an den Gottesdienst bestand die Möglichkeit zu einem Plausch beim gemeinsamen Picknick auf der Wiese. Für die Kinder gab es währenddessen zahlreiche Spielmöglichkeiten aus dem bereitgestellten Spielemobil des Caritasverbandes des Kreisdekanates. Alle Anwesenden haben sich über die gelungene Feier gefreut, die sicher noch ein paar zusätzliche Besucher verdient gehabt hätte.