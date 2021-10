Maria Buller (r.) und Simone Soltesz ergänzen sich in der Küche der Tagespflege bestens.

„Warum sich einsam Zuhause langweilen, wenn man tagsüber gute Gesellschaft genießen kann“, fragen die Mitarbeiter der Tagespflege des Altenzentrums St. Josef in Sassenberg und erläutern: „Pflege ist, auch für Angehörige, leichter, wenn die pflegebedürftige Person zufrieden ist.“

Genau dieses Ziel verfolgt die Tagespflege des Altenzentrums St. Josef. Geboten werden nach eigenen Angaben ein zuverlässiger Fahrdienst, frische, hauseigene Verpflegung, kompetente (examinierte) Pflege und Medikamentengabe, herzliche Fürsorge, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, sowie individuelle Förderung ihrer Gäste.

Im Programm heißt es weiter: „Wichtig ist dafür die Unterstützung zur Aufrechterhaltung der verbliebenen Ressourcen durch Gesprächsführung, Singen, gemeinsames Basteln, Malen, Gymnastik und Park-Spaziergänge, Gedächtnistraining, Spiele, Geschichten und gemeinsame Koch- und Backevents.“

Unter liebevoller Anleitung entdeckten die Gäste kürzlich ihre kreativen Fähigkeiten, mit einer herbstbunten Dekoration für die barrierefreien und freundlichen Räumlichkeiten der Tagespflege. „Das Erfolgserlebnis ließ sich an den leuchtenden Wangen der eifrigen Gestalterinnen ablesen“, freuten sich die Organisatoren.

Aktivierungsangebote werden auf die Jahreszeit, Talente der Gäste, Aktuelles wie Geburtstagsfeiern, hauseigene Gottesdienste, die Feiertage und die regelmäßigen Projektwochen abgestimmt, momentan auf „den Zauber des Herbstes“.

Zufrieden und mit berechtigtem Stolz kehrte auch die prominente Köchin der „Königsschenke“, Maria Buller, aus der Tagespflege heim. Ihre unschätzbaren, besten Tipps für die Mittagstafel (zum Beispiel den Kartoffelsalat und Zwiebelsoße) gibt sie gern an die Hauswirtschafterin der Tagespflege weiter: „Das muss etwas im Hals kratzen, dann ist die Soße richtig gut!“ Auch hier lebt jemand sein wertvolles Talent aus, ist in seinem Element und findet Bestätigung im Kreis der genießenden Tagesgäste. „Es war heute wieder ein schöner Verwöhntag“, lautete das Credo der zufriedenen Tagesgäste, bevor es am Nachmittag wieder heimwärts ging.

Fragen zur Tagespflege und auch zu deren Finanzierung werden beantwortet unter

0 25 83 / 9 31 30.