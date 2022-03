Zauberland: Eine Kita mit Plus

Sieben Kitas gibt es derzeit in der Stadt, davon sind fünf städtische Einrichtungen, bei zweien liegt die Trägerschaft in katholischer Hand. Derzeit berichten die Kita-Leitungen im Jugend- und Sozialausschuss nach und nach davon, wie die gewandelten Herausforderungen in den letzten Jahren in den Einrichtungen angenommen und umgesetzt wurden. Die WN stellen die Einrichtungen daher in lockerer Folge vor.

Kita Zauberland in Sassenbergs Nordwesten Foto: Ulrike von Brevern

Den Auftakt bildet die Kita Zauberland, die im Nordwesten von Sassenberg liegt. 65 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren werden hier in drei Gruppen betreut. Neben neun ausgebildeten Erzieherinnen stehen dafür noch eine ganze Reihe andere Menschen von der Integrationskraft über zwei Jahrespraktikanten bis hin zur Küchen- und Reinigungskraft zur Verfügung.

Rund 70 Prozent der Kinder bleiben über Mittag

Zwölf der 65 Kinder sind unter drei Jahre alt und brauchen damit mehr Betreuung: Eine Erzieherin kann sich um weniger Kinder kümmern. Rund siebzig Prozent der Kita-Kinder bleiben über Mittag – auch das bedeutet immer wieder einen personellen Spagat, weiß Kita-Leiterin Dorothee Borchers.

Gestartet war das Zauberland am 14. Mai 2001 mit zwei Gruppen für Kinder ab drei Jahren. 2002 gab es bereits den ersten Anbau, 2003 wurde die dritte Gruppe gestartet, und 2010 folgte der eigene Bereich für die „Kleinen Seeräuber“, mit Schlaf und Wickelräumen sowie einem besonders gesicherten Außengelände, auf dem sich die Jüngsten frei entfalten können.

Zauberland Foto: Ulrike von Brevern

Die Kita ist seit 2016 Kooperationspartner des Familienzentrums. Stolz zeigt sich Borchers auf vorschulische Bildungsangebote wie etwa die „Zahlenzwerge“, ein ganzheitliches Konzept zum Erlernen der Zahlen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Sprachförderung und der gezielte Abbau von Bildungsbenachteiligungen bei Kindern mit Migrationsgeschichte. Als „Plus“-Kita stehen dem Zauberland hier zusätzliche Personalstunden zur Verfügung, um beim Spracherwerb zu helfen sowie die Eltern auf ihre Rolle im deutschen Schul- und Betreuungssystem vorzubereiten. Die Kooperation mit den Grundschulen erleichtert für alle Kita-Kinder den Übergang zum nächsten Bildungsschritt.