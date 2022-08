Schückings Allianzwappen als Dauerleihgabe im Rathaus

Schon im Jahr 2004 stellten Wandergesellen eine Replik her, die seither am Haus Schücking prangt. Das Original des Allianzwappens, mit dem Kanzler Schücking einst seinen gesellschaftlichen Anspruch unterstrich, war lange eingelagert. Jetzt schmückt es eine Wand im Rathaus. Das war allerdings gar nicht so einfach.

Bei einem Gewicht von rund 350 Kilo ist ein Umzug gar nicht so einfach, zumal wenn er fast 20 Jahre dauert. Doch seit Ende Juli ist es geschafft: Das Original des Allianzwappens von Kanzler Christoph Engelbert von Schücking und seiner Frau Maria Catharina Antoinetta, geborene Wibbert, das am Haus Schücking im Jahr 2004 durch eine Replik ersetzt wurde, ist als Dauerleihgabe in seiner neuen Heimat im Rathaus eingetroffen. Einen Großteil der Zeit dazwischen verbrachte es im alten Zollhaus schräg gegenüber.

Selbst außerhalb der Öffnungszeiten ist das Wappen im Zwischengeschoss über dem Seiteneingang an der Schückingstraße gut zu erkennen. Den Koloss an diese Position zu hieven, war gar nicht einfach, gibt Bildhauer Stefan Lutterbeck aus Everswinkel zu, der sich um Transport, Reinigung und Aufhängung gekümmert hat. Die Probleme begannen schon im Zollhaus: Hier war zwischen der Einlagerung und dem Umzug in Lutterbecks Werkstatt 2021 eine Wand entstanden, so dass Millimeterarbeit gefragt war.

Schon 2021 holten Stefan Lutterbeck und sein Team das Wappen aus dem Zollhaus. Foto: Josef Lutterbeck

Ähnliches galt beim Aufzug im Rathaus, der sich zunächst als zu eng erwies. Da war Improvisationstalent gefragt. Vom Obergeschoss bugsierte das Bildhauerteam das Werk schließlich mit einem eigens konstruierten Galgen an seinen gegenwärtigen Platz - aufgrund der Deckenhöhe wieder Millimeterarbeit. Damit der schwere Koloss hängen bleibt, hatte Lutterbeck nicht nur eine verbleite Edelstahlverklammerung in die Rückseite eingearbeitet, sondern die zugehörige Halterung auch fest in die Klinkerwand eingemauert.

Witterungseinflüsse haben dem Original zugesetzt. Foto: Ulrike von Brevern

Dem Wappen aus weichem Baumberger Sandstein sind die Witterungseinflüsse, unter denen es zu leiden hatte, deutlich anzusehen. Schließlich wurde das Haus Schücking bereits 1754 gebaut. „Hätte es bis heute draußen gehangen, wäre wohl nichts mehr zu sehen“, schätzt Lutterbeck. So aber ist auf der linken Seite das Einhorn, Schückings Wappentier, und rechts das nach unten geneigte Kreuz der Wibberts noch gut zu erkennen.

Das Allianzwappen am Haus Schücking ist eine Replik, demonstriert aber immer noch den Anspruch des Erbauers. Foto: Ulrike von Brevern

Dass der Kanzler das Wappen so demonstrativ über dem Eingang seines von Barockbaumeister Johann Conrad Schlaun realisierten Landsitzes positionierte, zeigte einerseits seinen gesellschaftlichen Anspruch. „Er wollte protzen“, formuliert Rolf Hartmann, der sich mit der Historie intensiv beschäftigt hat, etwas flapsig und verweist auf das korrespondierende Wappen von Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen an der Pfarrkirche gegenüber. Dass Schücking dabei aber das Allianzwappen verwendete sei auch eine Huldigung seiner Ehefrau - nicht umsonst, hatte sie doch das Geld in die Ehe gebracht und nicht zuletzt die Ländereien, auf denen das Haus steht.

Dass das Wappen nun als Dauerleihgabe anlässlich des Stadtjubiläums 2021 im Rathaus hängt, wertet Hartmann als Zeichen der engen, jahrhundertelangen Verbundenheit der Familie Schücking mit der Stadt. Dem hat Bürgermeister Josef Uphoff nichts hinzuzufügen.