Nicole Fenneker lebt selbst nach dem Prinzip „Zero Waste“ – jetzt hält sie am 21. November einen VHS-Vortrag in der Sassenberger Mühle und beleuchtet darin verschiedene Aspekte aus den Bereichen Lebensmittel, Körperpflege und Haushalt.

VHS-Vortrag mit Nicole Fenneker in der Mühle

Ein VHS-Vortrag mit dem Titel „Zero Waste – Leben ohne Müll“ findet am

21. November (Montag) um 19 Uhr in der Mühle in Sassenberg statt.

Die Deutschen produzieren so viel Verpackungsmüll wie keine anderen Europäer – im Schnitt 227 Kilogramm pro Kopf. Die Produktion und Entsorgung dieser Verpackungen verschlingt Ressourcen, der Müll belastet die Umwelt. Doch immer mehr Menschen machen sich Gedanken über Alternativen. Und der Einstieg in ein müllärmeres Leben ist nicht schwer.

An diesem Abend gibt die Referentin Nicole Fenneker konkrete Tipps zur Müllvermeidung im Alltag. Dabei beleuchtet sie die Bereiche Lebensmittel, Körperpflege und Haushalt. Selbst lebt sie seit etwa zwei Jahren nach den Prinzipien von „Zero Waste“. Außer der Müllvermeidung gehören beispielsweise ein bewusster Konsum, Reflexion der wahren eigenen Bedürfnisse und Upcycling/Umnutzung von Produkten dazu. Auch auf diese Hintergründe wird die Referentin kurz eingehen.

Anmeldung sind unbedingt erforderlich unter

0 25 81/9 38 40 oder per mail: vorwald@vhs-warendorf.de. Die Gebühr von fünf Euro ist an der Abendkasse zu entrichten. Es handelt sich um eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt Sassenberg.