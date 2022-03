Zollhaus öffnet für Flohmarkt

Der Verein Stadtprojekt lädt nach der umfangreichen Renovierung des Zollhauses zum Kennenlernen ein. Mit einem Flohmarkt am 26. und 27. März (Samstag und Sonntag) will der Verein eine kleine Alternative zum ausgefallenen Schachblumenmarkt bieten. Zudem beteiligt er sich mit der Aktion am „Autofreien Sonntag“, zu dem die katholische Kirchengemeinde am 27. März aufgerufen hat, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Geplant ist nach Angaben des Vorstandes einerseits ein hochwertiger Antiquitätenflohmarkt aus eigenen Beständen. „Wir haben einen großen Fundus zur Verfügung, da macht es als Fachmann durchaus Sinn zu schauen“, wirbt Josef Lutterbeck, Vorsitzender des Vereins. Die Antiquitäten stammen zum Teil aus alten Sammlungen. Darunter sind neben antiken Möbeln auch vielfältige Utensilien von der Lampe bis zur Waschschüssel zu finden.

Zusätzlich ist ein offener Flohmarkt geplant, zu dem sich jeder anmelden kann. Eine Gebühr werde nicht erhoben, aber eine Spende sei willkommen, heißt es. Auch Flohmarktspenden sind erwünscht, die von den Vereinsmitgliedern zugunsten des Zollhauses verkauft werden. Für Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ist gesorgt. Kontakt ist per Email unter info@stadtprojekt-sassenberg. de oder telefonisch bei den Vorstandsmitgliedern möglich.