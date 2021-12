Zollhaus steht kurz vor der Ziellinie

Das Museum im Alten Zollhaus in Sassenberg, das Ende des Jahres weitgehend fertig sein wird, präsentiert im schiefen Raum mit der berühmten „Kölner Decke“ eine gradlinige frische Konzeption, die mit einem Computer im Zentrum auch digitale Möglichkeiten ausschöpft.

Die Kombination von neu und alt hat ihren Reiz (im Uhrzeigersinn, von l. oben): Veranstaltungstechniker Christian Nusch montiert im Uphues-Museum unter der schiefen Kölner Decke gradlinige Infoplatten an der Wand. Der Westanbau hat einen schicken Abschluss bekommen. Im Kaminzimmer zieht die Deckenbeleuchtung Blicke auf sich. Josef Lutterbeck zeigt den notwendigen modernen Sicherheitsausgang.

Im Eingangsbereich des Zollhauses riecht es dezent nach Holzöl. Der Geruch stammt vom Holzboden im neuen Uphues-Museum direkt linke Hand neben dem Eingang. Dicke Elektro- und dünnere Sicherheitskabel quellen Mitte Dezember noch aus Decke und Boden. Das Loch in der Wand, durch das man bis in den Westanbau schauen kann, wird in wenigen Tagen eine Vitrine mit den „Bogenschützen“ aufnehmen – eines der bekanntesten Kunstwerke des gebürtigen Sassenberger Bildhauers Josef Uphues. Er hatte es mit seiner Kunst im Berlin der Wilhelminischen Zeit „zu etwas gebracht“. Christian Nusch montiert ein Element des aufgeräumten taubenblauen, von hinten illuminierten Zeitstrahls, der sich über drei der vier Wände zieht und den Lebensweg des „Sassenberger Jung“ aufzeigt.

„ »Es ist eine gelungene Kombination von neu und alt.« “ Dr. Ansgar Russell

Stolz führen der neue Vorsitzende des Trägervereins Stadtprojekt Sassenberg, Josef Lutterbeck, und Vorstandsmitglied Dr. Ansgar Russell durch das Haus, das sich mit Riesenschritten dem Ende der Restaurierung nähert. Das Museum, das Ende des Jahres weitgehend fertig sein wird, präsentiert im erkennbar alten und allseits schiefen Raum mit der berühmten „Kölner Decke“ eine gradlinige frische Konzeption, die mit einem Computer im Zentrum auch digitale Möglichkeiten ausschöpft. Auch die übrigen Räume lassen ahnen, dass es hier in wenigen Wochen neben der bereits seit geraumer Zeit fertiggestellten Schankstube bald zwei weitere schmucke Kulissen für Feiern und Seminare in überschaubarem Rahmen geben wird.

Das Kaminzimmer wartet nur noch auf Fliesen und Anstrich, im Westanbau installieren die Mitarbeiter eines Event- und Lichtdesigners aus Münster gerade die Deckenbeleuchtung über der Tenne. Das Unternehmen kennt sich damit aus, Veranstaltungen ins rechte Licht zu setzen. Und so werden die Leuchten maximal flexibel sein, stellt Lutterbeck heraus. Die dafür nötigen schnurgeraden Schienen an den eigenwilligen Balken und schiefen Decken zu montieren sei schon gelegentlich „tricky“ gibt einer der Handwerker zu. Doch so entsteht ähnlich wie im Museum und auch beim neuen Eyecatcher des Raums, dem aus Glas und Aluminium zu einem großzügigen Eingang und Ausblick gestalteten Scheunentor, ein ganz eigener Reiz. „Es ist eine gelungene Kombination von neu und alt“ fasst Russel den Eindruck zusammen.

„ »Auf den letzten Metern geht uns die Puste aus.« “ Josef Lutterbeck

In das Zollhausprojekt ist in den vergangenen Monaten Dynamik gekommen. Dass die Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten, die vor rund 15 Jahren mit der Gründung des Vereins und dem Erwerb des Hauses begannen, so kurz vor der Fertigstellung stünden, motiviere natürlich kolossal, strahlt Lutterbeck. Geldsorgen plagten den kleinen Verein dennoch. Allein die Sicherheitsanlagen für das Museum, die gefordert seien, aber auch einige Handwerksleistungen wie das Fliesenlegen müssten finanziert werden, erläutert Lutterbek: „Auf den letzten Metern geht uns die Puste aus“, fürchtet er. Deshalb bitte der kleine Verein Heimatfreunde noch einmal um finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite stadtprojekt-sassenberg.de oder telefonisch unter 01 72 / 7 80 67 14.