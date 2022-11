Zuhören und Mitsingen

Das traditionelle Konzert des Gebrasa-Blasorchesters findet in diesem Jahr am dritten Advent wieder statt. Die Musiker wollen für Gänsehaut-Momente sorgen und dafür, dass die Gäste mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Das Gebrasa-Blasorchester Sassenberg steigt in diesem Jahr wieder in seine Tradition ein und lädt am dritten Advent, das ist der 11. Dezember, zu seinen Weihnachtskonzerten in die Pfarrkirche St. Johannes Evangelist ein. Auch wenn im vergangenen Jahr das Ersatzkonzert auf dem Mühlenplatz für eine gute Stimmung gesorgt hat, sollen in diesem Jahr wieder zwei Konzerte in der Kirche stattfinden, teilen die Musiker mit. Das erste um 16 Uhr und das zweite um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Seit über zwei Monaten bereiten sich die Musiker auf das Weihnachtskonzert vor. „Wir möchten unseren Zuhörern in der oft turbulenten Adventszeit – und gerade in diesem Jahr – Momente der Ruhe und Besinnlichkeit schenken. Wir werden für Gänsehaut-Momente sorgen und sind glücklich, wenn unsere Besucher die Kirche am Ende mit einem Lächeln verlassen“, verrät Henning Harenkamp seine Motivation bei den Konzertvorbereitungen und bei den Arbeiten im Vorstand.

Weltliche, besinnliche Musikstücke

Um dieses Ziel zu erreichen, präsentiert das Orchester sowohl weltliche, besinnliche Musikstücke, wie zum Beispiel „You raise me up“ und „Angles“, als auch klassische Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Bei diesen Liedern wird das große Orchester vom Jugendorchester unterstützt und viele junge Musiker sind schon aufgeregt. „Es ist jedes Mal eine ganz besondere Atmosphäre, wenn die ganze Kirche gemeinsam zu unserer Musik „O’ du Fröhliche“ singt. Mich macht es glücklich, so vielen Zuhörern mit unserem Konzert eine Freude machen zu können“, freut sich Daniel Schulze Zumloh vom Vorstand auf den dritten Advent.

Zusätzlich zu den akustischen Höhepunkten können sich die Besucher auch auf optische Erlebnisse freuen. Passend zu den verschiedenen Stimmungen in den Musikstücken wird die Kirche mit wechselnder Beleuchtung stimmungsvoll in Szene gesetzt, um die Zuhörer zu bezaubern.