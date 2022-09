Zurückhaltung beim Publikum

„Man muss die Frau doch verwöhnen“, weiß Clemens Knappheide, als er am Samstag auf dem Gartenfestival auf Haus Harkotten die handgemachten Spezialitäten aus den Händen von Frank Tadday entgegennimmt. Angesichts des durchwachsenen Wetters und einer prognostizierten Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent fällt der Andrang bei der 19. Auflage deutlich geringer aus als gewohnt.

Normalerweise, so erinnert sich der aus Herne angereiste Tadday mit Blick auf vorherige Auflagen des Gartenfestivals, drängten sich die Gäste dicht an dicht über das Areal rund um den Teich. Eine Beobachtung, die auch Ahmed Goueb an seinem Stand mit Olivenholz macht. „Ich war auch im Mai hier. Da war richtig was los.“ Wie auch Tadday, hofft Goueb auf den Sonntag. „Die Lage ist ja generell unsicher“, verweist Goueb, der zum dritten Mal aus Bonn in das Golddorf gereist ist, auf die Entwicklungen rund um steigende Lebensmittel- und Energiepreise. „Die Leute sind einfach zurückhaltender.“

Dass weniger Besucher über das Areal schlendern, beobachtet auch Organisator Jan Siemsglüss. Über die Ursachen möchte er nicht spekulieren. Die Auswahl ist unabhängig von den äußeren Umständen angesichts von fast 80 Ausstellern gewohnt groß: Sie reicht von hochwertiger Feinkost und Wein über Pflanzen, Dekorationsartikel und Hüte bis hin zu Handwerkskunst in unterschiedlichen Formen.

Das vergleichsweise geringere Besucheraufkommen am Samstag spielt einer besonderen Attraktion hingegen voll in die Karten. Auf einem Dreirad zieht der ferngesteuerte sprechende Elefant Jochen seine Runden über das Gelände. Hinter Jochen bleibt Puppenspieler Matthias Trautmann aus Weimar im Hintergrund. Seit 2007 ist er mit seiner Kreation, die er einst für eine Theateraufführung entwickelte, in Deutschland und Europa unterwegs. Sie soll mit den Menschen kommunizieren. Mancher Zuschauer rätselt, wer oder was den akkuangetriebenen Jochen lenkt.

Jochen - sprechender Elefant auf dem Dreirad ist der Hingucker

„Er ist immer auf der Seite seines Gegenübers und zieht niemanden auf.“ Mit einem lockeren Spruch kommt Jochen gut an, viele Festivalbesucher zücken ihr Smartphone und machen schnell einen Schnappschuss vom Elefanten im Hawaiihemd. „Ich muss im Hintergrund bleiben, sonst funktioniert es einfach nicht.“ Unzufrieden ist Trautmann nicht. „Ich denke, man muss zufrieden sein“, verweist auch der Thüringer auf die allgemeine Situation rund um Inflation und Co. Am Sonntagmittag, zugleich Tag des offenen Denkmals, in dessen Rahmen Führungen durch das Herrenhaus angeboten werden, strömen mehr Besucher auf das Areal – auch wenn die Zahlen nicht an die aus der Vergangenheit heranreichen.