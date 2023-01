Zwei Ansätze für ein Füchtorfer Verkehrskonzept

Die Liste an Verkehrsproblemen in Füchtorf ist nicht nur lang, sondern zum Teil auch schon reichlich alt. Bereits 2021 hatte der Infrastrukturausschuss beschlossen, die Probleme mit einem Verkehrskonzept anzugehen. Vor knapp einem Jahr war der Ortsausschuss das Warten leid und wandte sich mit einer ausführlichen Aufstellung von „Schmerzpunkten“ an die Verwaltung mit der Bitte, sich zu kümmern. Der unmittelbare Ortskern rund um Tie und die angrenzende Glandorfer Straße gehörte etwa dazu, der Hohe Kamp, der als inoffizielle Ortsumfahrung genutzt werde, Lücken im Rad- und Fußwegenetz oder auch die unbefriedigende Parkplatzsituation in Folge der Nachverdichtung in Höhe Marienkindergarten.

IPW bleibt dicht am Ausschussplan

Ursprünglich sollten nun drei Planungsbüros ihre Herangehensweisen vorstellen, doch eines sagte noch am Montag kurzfristig nicht nur den Vortrag, sondern gleich die Bewerbung ab. Blieb das Büro nts aus Münster, mit dem die Stadt schon häufiger zusammengearbeitet hat, und IPW aus Wallenhorst als ambitionierter Neueinsteiger. Letzterer hielt sich mit seiner Präsentation sehr eng an die Zusammenstellung des Ausschusses. Das kam unter anderem bei Stefan Wöstmann (FDP) und Georg Hartmann-Niemerg (Grüne) erklärtermaßen gut an. Ein Verkehrskonzept zu erstellen, bedeute ein Leitbild für die künftige verkehrliche Entwicklung zu entwickeln, erläuterte IPW-Projektleiter Jens Westerheider. Dabei nehme man alle Verkehrsarten und einen Zeithorizont bis 2040 in den Blick.

20 Zählpunkte geplant

Rund 20 Zählpunkte im Ortsgebiet und verfolgende Verkehrszählung sollten eine valide Datengrundlage für die Verkehrsströme liefern. Schulwegsicherheit, Aufenthaltsqualität, aber auch Barrierefreiheit oder die Gestaltung von Verkehrsübergängen etwa an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs nannte Westerheider unter anderem als Planungsgesichtspunkte. Eine dritte Anbindung an die Bundesstraße, wie sie das Ausschusskonzept anregte, sah er allerdings skeptisch: „Da müssten ganz dicke Bretter gebohrt werden“. Bis Oktober oder spätestens Ende des Jahres könne das Konzept vorliegen, so Westerweider.

nts will Bürger mitnehmen

„Es ist ein Prozess, der dauert, bis ein beschlussfähiges Konzept entstanden ist“, beantwortete Olaf Timm von nts die Frage nach dem Zeithorizont bei dem von ihm präsentierten Ansatz. Ein Jahr werde schon ins Land gehen, wenn alle mitgenommen werden sollten. Und genau das sei der Plan: „Nicht nts entwickelt ein Verkehrskonzept für Füchtorf, sondern die Bürger aus Füchtorf entwickeln ein Mobilitätskonzept und nts hilft beim Aufschreiben.“ Im Rahmen eines Workshops sollten dabei gemeinsam mit den Bürgern Probleme, Ziele und Maßnahmen erarbeitet werden. Im Ergebnis gebe es Steckbriefe für Lösungswege, jeweils versehen mit Kosten und Zeithorizont. Dabei scheu man auch nicht das Gespräch mit der Bezirksregierung bei ungewöhnlichen Wegen. Die Zusammenstellung des Ausschusses sei gut, aber man gehe mit dem Beteiligungskonzept bewusst noch einmal einen Schritt dahinter zurück, beantwortete Timm die Nachfrage eine Nachfrage von Stefan Wöstmann.

Auch der Infrastrukturausschuss wird sich heute noch einmal mit dem Thema befassen. Eine Entscheidung über das ausführende Büro könnte der Rat Anfang Februar treffen.