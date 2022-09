Zwei Tage durch das Münsterland geradelt

Einen Stopp machten die Radler der Kolpingsfamilie auch am Wasserschloss „Burg Hülshoff“. Einen Stopp machten die Radler der Kolpingsfamilie auch am Wasserschloss „Burg Hülshoff“

Früh am Morgen um 8 Uhr ging es los – vom Füchtorfer Tie starteten 17 Radler der Kolpingsfamilie zu ihrer „Männerfahrradtour“. Wohin es über die zwei Tage gehen sollte? Das wusste nur das Orgateam.

Das erste Zwischenziel: Neuwarendorf. Die Frühstückspause wurde am Wegekreuz der Familie Wöstmann gemacht. „Über viele schöne Radwege führte die nächste Etappe zur Kornbrennerei Gerbermann“, formuliert es die Gruppe in ihrem Reisebericht.

Weiter ging es am Kanal entlang, bis nach rund 45 Kilometern ein Mittagssnack zur Stärkung wartete, bevor die letzte Tagesetappe anstand. Diese führte nach insgesamt 82 Kilometern nach Nutteln/Stevern – Übernachtung im Landgasthof mit Frühstück am nächsten Morgen inklusive.

Der Weg gen Heimat führte am nächsten Tag über eine abgewandelte Strecke – und das mit einer spontanen Streckenumplanung aufgrund des gerade stattfindenden Münster-Marathons. Eine weitere Pause gönnte sich die Truppe auf dem Anwesen der Familie Droste Hülshoff, bevor es weiter ging durch die Rieselfelder. Das Wasserschloss „Burg Hülshoff“ ist schließlich immer eine Reise wert. Ein privater See in Kattenvenne lud zum letzten Zwischenstopp ein, wo sich die Männer für die letzte Etappe nochmals stärken konnten. Am späten Nachmittag kehrte die Truppe wieder nach Füchtorf zurück. Das neue Orgateam für 2023 steht auch bereits fest.