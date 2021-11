Zwei Verletzte nach Brandschaden

Am Mittwoch (10. November), um 19.35 Uhr rief eine Bewohnerin wegen eines Brandes an einem Ferienhaus in Sassenberg, Feldmark die Feuerwehr. Diese löschte das Feuer, das vermutlich wegen Überhitzung im Bereich des Kamins entstand, so heißt es in einer Pressenotiz der Polizei. Durch die Rauchgase wurden beide Bewohner leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 46-jährige Sassenbergerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10 000 Euro.