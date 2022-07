Zwei Wochen im deutschen Sprachbad

Nach dem ausgiebigen Waldspaziergang am Vormittag und einem guten Mittagessen ist es gar nicht so einfach, Valentin, Mohamad und die anderen zum konzentrierten Arbeiten zu bewegen. „Wir machen jetzt erstmal alle eine Brezel“, sagt Yvonne Geiß vom Lehrerpult aus entschieden. Die Kinder, verschränken eins nach dem anderen die Arme vor der Brust und es kehrt Ruhe ein. Der Sprachschatz zum Thema Bauernhof steht auf dem Programm und dafür haben Geiß und ihre Kollegin Michaela Ruwe verschiedene Arbeitsblätter vorbereitet.

20 Kinder mit Migrationshintergrund nehmen derzeit an dem zweiwöchigen Feriensprachtraining „Fit in Deutsch“ im Füchtorfer Dorfgemeinschaftshaus teil. Das Programm bietet viel Spaß: einen Kochkurs etwa, Eisessen oder den Ausflug auf einen Bauernhof. Schließlich sollen die Jungen und Mädchen ihre Ferien genießen.

Michaela Ruwe schaut Valentin, Ariyam und Mohamad über die Schulter. Foto: Ulrike von Brevern

Aber auch theoretisches Sprachtraining steht auf dem Programm, um Lücken auszugleichen. Dazu gehören die ungeliebten deutschen Artikel. Heißt es das Stall oder der Stall? „Das ist wirklich das Schwierigste“, klagt Vanessa, deren Familien aus Litauen stammt. Amelia aus Moldavien hat für sich einen Trick entdeckt: Manch Artikel „reime“ sich einfach besser auf das Wort - sprich: er hört sich richtig an.

Zwischen Kindergarten und Grundschulabschluss

„Zwei Wochen eintauchen in ein deutsches Sprachbad, das ist das, was wir den Kindern, die zuhause oft wenig Deutsch sprechen, bieten können“, fasst Michaela Ruwe die Praxis des Sprachtrainings zusammen. Theoretische Arbeit ist eine Herausforderung, schließlich ist die Gruppe in diesem Jahr nicht nur besonders groß, sie ist auch sehr heterogen. „Die jüngsten Kinder kommen in die Schule und die ältesten wechseln auf die weiterführende“, erläutert Ruwe. Während die Kleinen Bauernhofbilder ausmalen, schreibt Ariyam, der zu den Ältesten gehört und den die Jüngsten gründlich nerven, schon eine Geschichte: Im Mittelpunkt nicht nur der Bauer und der Nachbarsjunge, der ihm hilft, sondern auch ein ganz spezielles Huhn. „Kuck mal, das ist ein Ninja-Huhn,“ lacht er, als er auf die Bildvorlage zeigt und schon herrscht wieder Ferienlaune.