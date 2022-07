„Schrill und Still“ neu durchstarten

Keine Kunstmessen, kaum Ausstellungsmöglichkeiten: Corona hat die Kunstszene auch im Kreis Warendorf durcheinander gewirbelt. Hedwig Sölter-Bolte ist eine wichtige Kunstvermittlerin. Sie startet jetzt völlig neu: mit Galerie am neuen Ort und einer neuen Ausstellung mit Werken von Lydia Mächler.

Eigentlich wollte Hedwig Sölter-Bolte ihre „Galerie B die II.“ nach erfolgreichen Jahren in Rinkerode und im Warendorfer-Ostbezirk am neuen Standort am ländlichen Ortsrand von Einen schon im März 2020 eröffnen. „Doch dann kam die Pandemie, absoluter Stillstand und die große lange Pause“, sagt Kunstvermittlerin Hedwig Sölter-Bolte im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sie betreut zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region und darüber hinaus kennt sie die Kunstszene im Kreis aus dem Effeff. „Für die kreativen Kunstschaffenden war es schwierig, dass sie ihre Werke nicht ausstellen oder verkaufen konnten. Es fehlte das wichtige Feedback. Mein Künstlerstamm ist zwar erhalten geblieben, alle hatten aber heftige Umsatzeinbußen.“

Die Pandemie-Auszeit brachte Gutes und Schlechtes

Das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht folgte zum, Glück. „Immer häufiger fingen 2021 zum Beispiel Kunden aus Ahlen, Beckum oder Ostbevern an, ihr Zuhause umzugestalten, mit Kunstwerken und Dekoartikeln“, sagt Hedwig Sölter-Bolte.

Durch die besseren Inzidenz-Zahlen kann sie nun endlich auch ihre Galerie mit der ersten Ausstellung nach der Pandemie offiziell öffnen. Die Künstlerin Lydia Mächler zeigt in der Ausstellung „Schrill und Still“ rund 15 ihrer neuen großformatigen Werke. Voller Anmut, Tiefe und Sinnlichkeit sind ihre namenlosen Frauenporträts in verschiedenen Stimmungslagen. Was sie eint sind ihr famoser stiller Ausdruck mit magisch anziehenden Augen. Diese direkte Ästhetik und Reinheit des gemalten Augenblicks bricht Lydia Mächler aber auf, indem sie Linien, Risse, Kratzer oder Lichtfelder einbaut – wie im richtigen Leben auch manch schöner Schein vom wahren Sein konterkariert wird.

Eruptiv und assoziativ: Voller Farbkraft sind diese Bilder von Lydia Mächler (Ausschnitt von drei Großformaten). Foto: Peter Sauer

Eine weitere Stärke liegt in dem spannenden Wechselspiel zwischen Darstellung und Material. Mächler malt mit Kohle auf Leinwand, mit Serpentin fixiert und mit transparenter Ölfarbe übermalt (um den brillanten Sepiaeffekt zu erzielen) oder nur mit Acryl, dann direkt auf Leinwand oder auf Holz.

Die Herstellung dieser Bilder ist ein langwieriger Prozess. Ein Frauenporträt braucht schon mal fünf Wochen. „Ich habe durch die Corona-Pandemie genug Zeit gehabt zum Üben“, sagt Lydia Mächler mit einem Augenzwinkern.

Eruptive Farb-Kraftwerke

Den zweiten Teil der Ausstellung bestreiten farbexplosive abstrakte Großformate voller schriller Leucht- und Assoziationskraft. Bereits vor Ausstellungsbeginn hat eine Hautarztpraxis in Ahlen einen Teil dieser energetischen Bilder für ihre Räume gekauft. Wohl auch, weil sie wunderbar ablenken vom Grau des Alltags.

Die Vernissage von „Schrill und Still“ ist am 25. September (Sonntag) von 11 bis 17 Uhr. Weitere Ausstellungstermine zur gleichen Zeit sind am 2. und 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) – immer in Anwesenheit der Künstlerin. Bei Bedarf richten wir weitere Ausstellungs-Event-Tage ein“, sagt Hedwig Sölter-Bolte.

Rahmenlose Jugend

Die erfahrene Kunstvermittlerin stellt übrigens auch eine Veränderung im Verhalten der Kunden fest. Zu ihrer Galerie gehört auch eine eigene Rahmenwerkstatt mit nicht weniger als 1200 Mustern verschiedener Rahmen.

Galeristin Hedwig Sölter-Bolte versteht sich auch auf das Handwerk der Bildeinrahmerin. http://galerie-bolte.de/ Foto: Peter Sauer

„Die junge Generation legt leider nicht mehr so viel Wert auf gerahmte oder hochwertige Bilder und kaufen diese eher beim Möbeldiscounter.“ Sölter-Bolte umtreibt die Sorge, dass das Rahmen von Bildern bald nur noch eine exotische Dienstleistung ist. „Dabei bekommt ein Kunstwerk doch erst seine Vollständigkeit durch den Rahmen.“

Die Künstler leben auch vom Feedback

Aber Hauptsache wieder Kunst präsentieren – das macht nicht nur Sölter-Bolte und ihren großen Stamm an Künstlern glücklich, sondern insbesondere auch Lydia Mächler, die nun endlich das zeigen kann, was sie während der Pandemiezeit in ihrem Gartenatelier auf Leinwand und Holz gezaubert hat.