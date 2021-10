Innungsbetriebe im Kfz-Handwerk bieten im Oktober kostenlosen Lichttest an

Kreis Warendorf

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit zieht die Polizei Blender aus dem Verkehr. Sie schaden zudem die Augen aller Entgegenkommenden. Wer sichergehen will, dass sein Auto die Standards erfüllt, sollte also vorher Scheinwerfer und Co. beim Licht-Test in den Mitgliedsbetrieben der Kraftfahrzeug-Innung Warendorf überprüfen lassen.