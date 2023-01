Selbständiges Wohnen für junge Menschen mit Behinderung

Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit hat der Landschaftsverband Westfalen Lippe am Dienstag in Sassenberg im Rahmen einer Feierstunde ein neues Wohnhaus für junge Menschen mit Behinderungen offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Fünf Frauen und neun Männer kommen damit im Rahmen des Programms „Selbständig Wohnen“ (SeWo) in den Genuss ihrer ersten eigenen Wohnung. Damit werde auch eine Lücke geschlossen zwischen bestehenden Projekten der stationären Betreuung in Wohnheimen und der rein ambulanten Betreuung, führte Herbert Kraft aus, Vorstandssprecher des Betreibers, des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf.

Landesdirektor Dr. Georg Lunemann verwies darauf, dass durch die Ortswahl Sassenberg ein „weißer Fleck“ in Bezug auf das Thema selbstständiges Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigung ausgefüllt werde. Es reiche aber nicht mehr aus, nur in Steine zu investieren. Zum einen werde ein umfangreiches Technikpaket den jungen Menschen nach dem Auszug aus dem Elternhaus helfen, in eine neue Lebensphase zu starten. „Wir setzen Digitalisierung ein, um Inklusion zu fördern“, so Lunemann. Zudem bietet der LWL im Rahmen des Projektes auch erweiterte personelle Unterstützung. Quartiersmanager sorgen dafür, dass das Miteinander in der Nachbarschaft und dem sozialen Umfeld klappt.

Für insgesamt rund drei Millionen Euro ist in Sassenberg ein Gebäude mit zehn Einzel- und zwei Doppelappartements sowie Gemeinschaftsräumen entstanden. Die Bewohner leben trotz hohem Unterstützungsbedarfs weitgehend selbstständig. Sassenberg ist der einzige Ort im Kreis Warendorf, der ein solches Haus erhält. Insgesamt sind bei entsprechender Flächenverfügbarkeit 15 derartige Projekte in ganz Westfalen-Lippe geplant, wovon nun drei bezogen sind.