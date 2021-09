„100 Farben – ein Verein“

GWA-Vereinsmitglied Joel Amegandji wurde bei einem Auswärtsspiel zum wiederholten Male mit rassistischen Äußerungen konfrontiert, was die DJK Grün-Weiß Albersloh auf keinen Fall akzeptieren will. „Wir positionieren uns klar gegen Rassismus“, ist sich der Verein geschlossen einig und setzt nun mit einem Banner ein klares Zeichen.

