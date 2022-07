120 Jahre dem Stift verschrieben

Feierlichkeiten, Ehrungen und auch Jubilarfeiern konnten in den vergangenen Jahren nicht wie gewohnt stattfinden. In kleiner Runde kehrte mit der Ehrung der Jubilare des zweiten Quartals wieder ein wenig Normalität in das Stiftsleben ein. Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann würdigte die Mitarbeitenden gemeinsam mit Pflegedirektor Niklas Wiechert und dem stellvertretenden Ärztlichen Direktor Dr. Frank Horst. „Wir sind Ihnen für Ihre Arbeit und Ihr Engagement sehr dankbar“, machte Dr. Ansgar Klemann deutlich.

Maria Meyer

Wie sehr sich die Profession im Laufe des Lebens ändern kann, zeigt der Werdegang von Maria Meyer. Als sie am 1. Juni 1997 am Empfang des St.-Josef-Stifts anfing, stieg sie von ihrem Lehramtsstudium der Geografie und Theologie zu einer für sie neuen Aufgabe um. Drei Jahre später, am 1. August 2000, wechselte sie schließlich als Sachbearbeiterin in die Personalabteilung. „Für mich ist es sehr beeindruckend, dass Sie zwischenzeitlich zu zweit die gesamte Arbeit im Bereich Personal geleistet haben“, stellte Dr. Ansgar Klemann fest. 30 Jahre später arbeitet Meyer in einem fünfköpfigen Team. „Sie hat kein Jura oder Personalrecht studiert, sondern ist in ihre Aufgabe reingewachsen“, würdigt der Geschäftsführer ihre Expertise.

Maria Czogalla

30 Jahre liegt es zurück, dass Maria Czogalla im St.-Josef-Stift ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin startete auf der Station B2. Im Laufe ihrer Tätigkeit bildete sie sich im Bereich Wundversorgung weiter. „Eine sehr wichtige Aufgabe im St.-Josef-Stift“, stellte Pflegedirektor Niklas Wiechert mit Blick auf den rheumatologischen Schwerpunkt der Klinik heraus. Die Sendenhorsterin durfte sich auch über Lob von Dr. Frank Horst freuen: „Ich schätze Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Wissen um jeden einzelnen Patienten, den Sie pflegen.“

Josef Strohbücker

Ein echter Sendenhorster ist auch Installateur Josef Strohbücker. Der Gas- und Wasserinstallateur-Meister ist seit 30 Jahren, seit dem 1. April 1992, im St.-Josef-Stift tätig. Der Mitarbeiter, der auch Zentralheizungs- und Entlüftungsbauer ist, ist vielen allerdings in einer anderen Funktion bekannt. Denn ein Mal im Jahr schlüpft er in die Rolle des Nikolaus. „Sie bringen viel Spaß und Freude auf die Kinderstation“, sagt Chefarzt Dr. Frank Horst. Sein schauspielerisches Talent lebt er auch im Plattdeutschen Theater aus und übernahm bei der 125-Jahr-Feier des Stifts die vielumjubelte Rolle des Stift-Gründers Josef Spithöver. In der Kommunalpolitik ist er als Mitglied des Stadt- und Entwicklungsausschusses aktiv und engagiert sich im Heimatverein. Auch seine Familie spielt für den dreifachen Vater und mittlerweile dreifachen Großvater eine große Rolle. „Wir freuen uns, dass Sie so lange ein Teil unseres Teams sind“, machte Dr. Frank Horst deutlich.

Sabine Kötter

Seit nunmehr 35 Jahren ist Sabine Kötter als Krankenschwester im St.-Josef-Stift tätig. Ihr Schwerpunkt liegt im Fachbereich der Rheumaorthopädie. Von 1992 bis 2002 arbeitete sie als stellvertretende Stationsleitung auf der ehemaligen C1 und später auf der A2. Auch nach ihrer Elternzeit blieb sie dem Stift treu und kehrte in Teilzeit auf die Station B1 zurück. Seit 2012 ist sie schließlich im Nachtdienst auf der C1 tätig. „Sie haben sich immer auf neue Stationen und somit auf neue Situationen eingelassen“, stellte Niklas Wiechert den Einsatz von Sabine Kötter heraus. Auch die Flexibilität der Warendorferin schätzt Wiechert: „Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen Ihren Erfahrungsschatz, Ihre hilfsbereite Wesensart und Ihren Einsatz für Patienten zu schätzen. Auch Ihr Einsatz, für andere einzuspringen, ist herausragend.“

Weitere Jubilare

Mit Blumen wurden die anwesenden Jubilare geehrt. Leider nicht anwesend, aber dennoch über ihr Dienstjubiläum freuen kann sich Gisela Sordon, die als Küchenhelferin seit 25 Jahren im Stift tätig ist.

Auf 30 Jahre betriebliche Zugehörigkeit blicken außerdem noch zurück: Kinderkrankenschwester Heike Serries, Gesundheits- und Krankenpflegerin Beate Zawadzki, Bandagistin Martina Zurheiden, Pflegehelferin Ewa Kuchta, Kinderkrankenschwester Christa Suthoff sowie Martina Reul (Leitung Röntgen).