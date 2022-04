13-Jährige wird vermisst

Seit Sonntag (3. April) wird eine 13-Jährige aus Sendenhorst vermisst. Sie war am Sonntag in Münster unterwegs und ist dort Opfer einer Straftat geworden, ist der Homepage der Polizei zu entnehmen. Seit dieser Zeit ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es könnte sein, dass sie sich im Raum Duisburg aufhält, teilt die Polizei weiter mit. Die 13-Jährige hat dunkle Haare, ist etwa 1,65 Meter groß, trägt blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Weste. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing. Hinweise zu der Vermissten erbittet die Polizei in Warendorf,

0 25 81 / 60 00.