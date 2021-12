379 Fragebögen sollen bis zum Frühjahr ausgewertet werden

Die Stadt Sendenhorst führt 2021 zusammen mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf eine umfassende, aus drei Teilen bestehende Kinder- und Jugendbeteiligung durch. Ziele des Gesamtprozesses sind vor allem eine Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für Beteiligung und Mitsprache in ihrer Heimatstadt, aber auch die konkrete Ermittlung zielgruppenorientierter Bedarfe sowie möglichst auch die Umsetzung eines konkreten Projektes.

Den Auftakt zur Jugendbeteiligung Sendenhorst gab es bereits im September mit dem Planspiel „Pimp your Town“ des Vereins Politik zum Anfassen, an dem jeweils zwei Klassen der Montessori-Gesamtschule Sendenhorst und der Realschule St. Martin mit großem Engagement teilnahmen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. In einem weiteren Schritt fand im November eine Online-Beteiligung in Kooperation mit dem Jugendwerk in Sendenhorst und Albersloh statt, zu der alle Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 21 Jahren ein persönliches Anschreiben der Stadt erhalten hatten. Bürgermeisterin Katrin Reuscher freut sich über die Beteiligung: „Wow – ich freue mich riesig über die starke Resonanz – danke für eure Beiträge und Ideen!“

Grundlage für dritten und letzten Teil

Derzeit werden die eingegangenen 379 Fragebögen ausgewertet. Sie sollen wertvolle Ergebnisse liefern, um ein Gespür für die Interessen und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen zu bekommen, so die Stadtverwaltung. Die aufbereiteten Ergebnisse bilden die Grundlage für den dritten und letzten Teil der Jugendbeteiligung, der „Kinder.Jugend.Werk.Stadt“, wie der Arbeitstitel der Kinder- und Jugendkonferenz lautet.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wird diese allerdings nicht – wie geplant – am 14. Januar stattfinden, sondern erst im Frühjahr 2022. Diese Zeit soll genutzt werden, um die Fragebögen intensiv und sorgfältig auszuwerten, heißt es in der Mitteilung abschließend.