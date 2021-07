3G und ganz viel gute Laune

Am Sonntag verwandelte sich Telges Busch in einen „Musikgarten“, in dem die Gäste an zugewiesenen Tischen einige gesellige Stunden verbrachten.

Die vom Schützenverein beauftragte Security zeigte sich pingelig. Am Eingang zum „Musikgarten“ postiert, kontrollierte sie gewissenhaft die „3G“-Nachweise der Besucher und wies freundlich auf die geltenden Regeln hin. Auch am Ausgang stand ein Mann in Dienstuniform, der allerdings lange nichts zu tun hatte, denn die Gäste in Telges Busch bewiesen Sitzfleisch – sogar, als sich am Sonntag nach langer Gutwetterfront doch noch die Himmelsschleusen öffneten.