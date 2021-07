40 Millionen Passagiere im Jahr

Sendenhorst/Albersloh und Drensteinfurt sowie auch das Umland sähen heute ganz anders aus, wenn Ende der 1960er bis in die frühen 1970er Jahre ein angedachtes Wahnsinnsprojekt Wirklichkeit geworden wäre, das wahlweise die nicht gerade bescheidenen Namen „Flughafen Westfalen“ oder „3. Interkontinentaler Flughafen“ trug.

So hätte es über dem Himmel von Sendenhorst aussehen können.

