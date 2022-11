48-Jähriger wird bei Feuer in seiner Wohnung leicht verletzt

Bei einem Dachstuhlbrand an der Sendenhorster Nordstraße wird in der Nacht zum Sonntag ein 48-Jähriger leicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagmorgen noch mit den Ermittlungen zu Brandursache an der Nordstraße beschäftigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Dachstuhlbrand an der Nordstraße 11 ausrücken.

Kurz vor Mitternacht war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Feuer, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Durch das Feuer verletzte sich der 48-jährige Wohnungsinhaber leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, so die Polizei. In der Nacht war die Nordstraße wegen der Löscharbeiten gesperrt.