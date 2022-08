60 Jahre Ehrenamt für die Feuerwehr

Eine besondere Ehrung wurde Alfred Jaspert am Freitag zuteil. Die beiden Leiter der Sendenhorster Feuerwehr, Elmar Bornefeld und Heiko Ohlscher, sowie drei Vertreter der Ehrenabteilung suchten Unterbrandmeister Alfred Jaspert zu Hause auf, um ihm für seine 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr die Urkunde des Landes NRW und das Abzeichen in Gold zu überbringen.

Eine besondere Ehrung wurde Alfred Jaspert am Freitag zuteil. Die beiden Leiter der Sendenhorster Feuerwehr, Elmar Bornefeld und Heiko Ohlscher, sowie drei Vertreter der Ehrenabteilung suchten Unterbrandmeister Alfred Jaspert zu Hause auf, um ihm für seine 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr die Urkunde des Landes NRW und das Abzeichen in Gold zu überbringen.

1962 trat der damals 22-jährige Alfred Jaspert in die Feuerwehr ein und kam seitdem nicht mehr von ihr los. 60 Jahre Ehrenamt in der Feuerwehr, das muss man erst mal aushalten, meinten die Gratulanten. Das bedeute viel Arbeit. Alfred war 25 Jahre Kassierer, 15 Jahre Schriftführer, dazu kamen viele Einsätze, viele Übungen, Feuerwehrfeste, Kameradschaftsabende, Weiterbildung, Lehrgänge, Feiern, Jubiläen, Beförderungen und irgendwann, der wohlverdiente Eintritt in die Ehrenabteilung.

Da Alfred Jaspert die Ehrung nicht bei der Jahreshauptversammlung entgegennehmen konnte, erhielt er nun Besuch von seinen Kameraden. In geselliger Runde ließen sie die ereignisreichen 60 Jahre Revue passieren und lachte über viele lustige Ereignisse. Andererseits erinnerten sie sich auch an schlimme Brände, Unfälle und Notlagen, nicht nur in Sendenhorst/Albersloh, sondern auch Bundesweit, zu denen die Feuerwehr ausrückte und vielen Menschen helfen konnte. Der erst 45-jährige Leiter der Feuerwehr staunte über die vielen Anekdoten vor seiner Zeit und präsentierte, unter dem Jubel der Anwesenden, auch die als verschollen geglaubte Urkunde zum 50. Jubiläum.

Jaspert freute sich sehr über die beiden Ehrenurkunden und betonte ausdrücklich, ohne seine starke Frau Inge an seiner Seite, die ihn und die Feuerwehr stets unterstützte, wäre vieles nicht so gut gelaufen.