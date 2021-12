612 Menschen lassen sich die Spritze setzen

An den drei Impftagen, die in Albersloh in Zusammenarbeit von Stadt und Ärztinnen sowie Ärzten angeboten worden waren, haben die Mediziner insgesamt 612 Spritzen gesetzt. Damit habe sich der organisatorische und zeitliche Aufwand gelohnt, resümiert die Stadtverwaltung..

An zwei Samstagen und einem Sonntag wurde die frühere Sparkassenfiliale in Albersloh zu einem Impfzentrum umfunktioniert.

Die Impfaktion der Stadt in Zusammenarbeit mit fünf niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aus beiden Ortsteilen ist beendet. Am vergangenen Samstag wurden noch einmal 153 Personen geimpft, berichtet Josefin Steinhoff, die die Aktion für die Stadtverwaltung organisiert hatte, im Gespräch mit der Redaktion. Wie berichtet, war in der früheren Sparkassenfiliale an der Sendenhorster Straße ein Impfzentrum eingerichtet worden, in dem an zwei Samstagen und einem Sonntag jeweils zwei Ärzte parallel die Impfungen verabreichten.