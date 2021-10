65 Biotonnen bleiben stehen

Solche Beutel – obwohl als biologisch abbaubar gekennzeichnet – zersetzen sich im Kompostwerk nicht, die Verwendung ist in der Abfallsatzung untersagt. Es gab einen gelben Anhänger an die Tonne.

Besonders angenehm war der Job vermutlich nicht, denn wer guckt schon gerne in die Biotonnen anderer Leute? Wenn man aber wissen will, ob die Bürger in der Stadt tatsächlich auch nur das hineinwerfen, was hineingehört, ist das Anheben des braunen Deckels unvermeidlich. Das hat ein Team in Sendenhorst mehrere Wochen lang gemacht. Nun liegt das Ergebnis vor.