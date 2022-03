70 Kilometer für die Ukraine radeln

Mit einer besonderen Spendentour will Olaf Spiegelberg den Menschen in der Ukraine helfen. Er ruft Radsportler auf, 70 Kilometer zu strampeln – und für jeden Kilometer 25 Cent zu zahlen.

Er möchte nicht untätig sein: Olaf Spiegelberg ruft zu einer Spendentour auf, die den Menschen in der Ukraine zugute kommen soll.

Untätig rumsitzen und nichts tun? Angesicht der dramatischen Situation in der Ukraine ist das für Olaf Spiegelberg keine Option. Der Radsportler ruft zu einer Spendentour auf, deren Erlös dem „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ überwiesen werden soll. „Ich glaube, dass dann entsprechende Hilfe dort ankommt, wo sie aktuell dringend benötigt wird“, so der Albersloher.

„Ich habe abends vor dem Fernseher gesessen und mir die Nachrichten angeschaut“, erzählt Olaf Spiegelberg, der insbesondere von den Bildern der zum Teil traumatisierten ukrainischen Kinder erschüttert gewesen sei. „Da kam mir die Idee, eine Spendentour zu organisieren“, sagt der Albersloher, der in der Aktion eine gute Möglichkeit sieht, die eigene gefühlte Hilflosigkeit angesichts der Kriegssituation in konstruktives Handeln umzuwandeln.

Einladung zog weite Kreise

„Erstmal habe ich einen Radsportkollegen angerufen“, wollte er eine zweite Meinung einholen. „Finde ich super“, habe der Freund versichert. Also machte sich Spiegelberg daran, nicht nur die Rennsportkollegen von Grün-Weiß Albersloh zu informieren, sondern auch benachbarte Radsportvereine anzuschreiben. Ob Rinkerode, Telgte, Alverskirchen oder Münster: Die Einladung zur Spendentour zog weite Kreise. „Der Radsportclub Münster hat nicht lange gefackelt, und die Daten zur Spendentour direkt auf die eigene Homepage gestellt“, freut sich der Initiator über erste Resonanzen.

Rennrad ist erforderlich

Zum Ablauf der Tour, zu der alle Rennradsportler, ob vereinszugehörig oder nicht, eingeladen seien: „Am 19. März (Samstag) soll eine etwa 70 Kilometer lange Tour über schöne Wege rund um Albersloh gefahren werden“, beschreibt Olaf Spiegelberg den Streckenverlauf. „Wir starten um 10.30 Uhr ab der Sporthalle Hohe-Ward an der Adolfshöhe.“ Vorteilhaft sei, wenn man sich zwecks Streckenbesprechung dort bereits um 10.15 Uhr einfinden könnte. „Es soll ein moderater 27er-Schnitt gefahren werden“, kündigt das GWA-Mitglied an und weist darauf hin, dass dafür eine gewisse Kondition, Erfahrung beim Fahren in der Gruppe und eben ein Rennrad erforderlich seien.

Anmeldungen über die Homepage

Pro Fahrer und gefahrenem Kilometer sollen 25 Cent gesammelt und an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ überwiesen werden, erklärt der Organisator. Mit dieser Summe entstünde ein Startgeld von 17,50 Euro, das vorab überwiesen werden sollte. „Die Informationen hierzu findet ihr auf der Homepage des GW-Albersloh“, erklärt Spiegelberg, der sich in erster Linie erhofft, dass mit dem Geld den Menschen in der Ukraine geholfen werden kann.

„Ich glaube, dass viele gerne helfen und ihre Solidarität zum Ausdruck bringen wollen“, so Spiegelberg, der zum Schluss darauf hinweist, dass die Aktion unter Einhaltung der 3G-Regeln stattfindet.

Infos und Anmeldung unter www.gw-albersloh.de.