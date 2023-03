85 Prozent der Kabel sind verlegt

Es hat ein paar Verzögerungen gegeben, doch bis Ende März sollen alle Glasfaserleitungen in der Innenstadt verlegt sein. In den Außenbereichen dauert das noch einige Monate.

Glasfaserausbau in der Sendenhorster Innenstadt

Die Baustellen sind an vielen Stellen im Stadtgebiet sichtbar. Sowohl die Außenbereiche als auch die Sendenhorster Innenstadt werden mit Glasfaserverbindungen versorgt. In der Innenstadt sind das etwa 3,7 Kilometer, berichtete Bürgermeisterin Katrin Reuscher in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Hiervon seien bis jetzt rund 85 Prozent verlegt.